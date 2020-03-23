تسجيل 1812 وفاة بالكورونا بإيران.. وإصابة أشهر مذيعة

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اليوم الاثنين، عن إصابة أشهر مذيعة أخبار لديها بفيروس كورونا.

وقال مدير العلاقات العامة في هيئة التلفزيون، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "المذيعة البارزة في التلفزيون الإيراني الدكتورة، عاطفة ميرسيدي، أصيبت بفيروس كورونا المستجد"، مضيفا أنها "حاليا في الحجر الصحي".

وقدمت ميرسيدي مؤخرا عشرات البرامج على التلفزيون الرسمي للتوعية من خطر فيروس كورونا، وكانت قد أجرت مقابلة مع إيرج حريرجي، نائب وزير الصحة الإيراني الذي أصيب بالفيروس وتعافى منه مؤخرا.

أفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1812، فيما وصل عدد الإصابات إلى 23049.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 127 وفاة و1411 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغ عدد المتعافين 8376.

وأكدت أن متوسط أعمار المصابين بفيروس كورونا في إيران هو 59 عاما، ومتوسط أعمار المتوفين 64.

وأوضحت الوزارة أنه جرى الاستعلام عن الحالة الصحية لـ36 مليون مواطن عن طريق خطة "الغربلة"، بالتعاون مع قوات التعبئة، كما جددت الوزارة دعوتها المواطنين للبقاء في المنازل وتجنب السفر.