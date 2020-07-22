تسجيل 356 إصابة جديدة بالكورونا في الضفة الغربية

ارتفع عدد الحالات النشطة منذ انتشار الفيروس في الضفة الغربية مارس آذار الماضي إلى 9088 حالة، في حين بلغت الوفيات 67 حالة.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الأربعاء إنه تم تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما لم تُسجل أي وفاة نتيجة الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان أن معظم الإصابات الجديدة كانت بالقدس التي سجلت 186 إصابة وفي محافظة الخليل بواقع 154 إصابة، في حين توزعت باقي الحالات بين محافظات بيت لحم وطولكرم ونابلس إضافة إلى إصابة واحدة في قطاع غزة.

وذكر البيان أن عدد الحالات النشطة منذ انتشار الفيروس في مارس آذار الماضي ارتفع إلى 9088 حالة، في حين بلغت الوفيات 67 حالة.

وقالت الوزارة في بيانها ”16 حالة في غرف العناية المكثفة، بينها 4 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي“.

وتشهد محافظة أريحا والأغوار إغلاقا تاما من يوم الأربعاء وحتى صباح الأحد مع السماح للصيدليات والمخابز بالعمل بعد ظهور عشرات الحالات المصابة بفيروس كورونا في الأيام الماضية.

وقالت وزارة الاقتصاد الوطني يوم الأربعاء إنها تسلمت معدات للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) من مصانع فلسطينية بتمويل الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليون يورو.

وقال خالد العسيلي وزير الاقتصاد الوطني ”المعدات الوقائية المستخدمة في عمليات الوقاية والسلامة الصحية أغلبها صناعة فلسطينية ذات جودة وكفاءة عالية ومطابقة للمواصفات“.

وأضاف في بيان صحفي ”هناك نحو 54 منشأة صناعية تعمل على إنتاج الكمامات واللباس الواقي وتنتج هذه المنشآت يوميا نحو 200 ألف كمامة وتشغل نحو 900 يد عامل وعاملة“.

وتابع قائلا ”نعول على شركائنا الدوليين في رفع درجة الاستجابة العاجلة لإنعاش الاقتصاد الوطني الذي يتكبد خسائر كبيرة بفعل تداعيات الجائحة الصحية وانعكست على مختلف القطاعات خاصة السياحة والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر“.

