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تسجيل 532 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

منشور 26 أيّار / مايو 2020 - 03:03
تسجيل 532 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

سجّلت الولايات المتحدة مساء الإثنين 532 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجدّ خلال أربع وعشرين ساعة، ليرتفع بذلك إلى 98 ألفاً و218 إجماليّ عدد الوفيّات الناجمة عن الجائحة في هذا البلد، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي (الثلاثاء 00,30 ت غ) الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ إجمالي عدد المصابين بوباء كوفيد-19 في الولايات المتّحدة ارتفع إلى مليون و662 ألفاً و375 مصاباً. (أ ف ب)

 


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