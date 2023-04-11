تسريبات البنتاغون: السيسي أمر بانتاج الاف الصواريخ وشحنها الى روسيا

أفادت وثيقة اميركية مسربة نشرت مضمونها صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية الثلاثاء، بان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي امر بانتاج الاف الصواريخ وشحنها الى روسيا.

وتقول الوثيقة ان السيسي امر بإنتاج 40 ألف صاروخ لهذه الغاية، وأعطى توجيهاته للمسؤولين بالتكتم على الامر "لتجنّب أي مشاكل مع الغرب".

لكنّ الولايات المتحدة نفت هذه المعلومات.

واكد مسؤول اميركي رفيع ان بلاده ليست لديها اي مؤشرات تؤكد ذلك، مضيفا ان القاهرة شريك وثيق يتعاون مع واشنطن "في مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية".

واحجمت القاهرة حتى الان عن التعليق على مضمون الوثيقة، فيما وصفها الكرملين على لسان المتحدث باسمه دميتري بيسكوف أنها "ملفقة".

وقال بيسكوف "هذه معلومات ملفقة أخرى"، مضيفا انه ينبغي التعامل معها على هذا الاساس.

ورغم ان الكثير من تسريبات الوثائق والصور متداولة على منصات التواصل منذ اشهر، لكنها بدأت استقطاب اهتمام وسائل الاعلام الاسبوع الماضي.

والوثائق في غالبيتها تتعلق باوكرانيا، فيما يشير بعضها الى قضايا اخرى من بينها مراقبة واشنطن لحلفائها.

وتسببت التسريبات في حالة من الهلع في اوساط المسؤولين الاميركيين الذين يبذلون في الاونة مساع حثيثة لطمأنة حلفائهم بعد هذه الفضيحة.

وتقول تقارير ان الكثير من الوثائق المسربة قد اختفت عن الانترنت في ظل الجهود المحمومة من قبل واشنطن لحذفها.

ومن شان بعض تلك الوثائق المسربة ان يعرض للخطر مصادر استخبارية اميركية ويتيح لاعداء الولايات المتحدة معلومات ثمينة.

وتشير المعلومات الى ان غالبية تلك الوثائق تم انتاجها في الفترة ما بين منتصف شباط/فبراير وأوائل آذار/مارس الماضيين، اي انها حديثة.