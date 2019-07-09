تسريب اعترافات نتنياهو بالفساد

سربت مصادر اعلامية بعضا من اعترافات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن تورطه في الفساد وتحديدا في ملف الفساد رقم 1000.

وقالت القناة الثانية، إن نتنياهو اعترف أنه استدعى مروحية عسكرية، لتوصيل المليونير ملينشتاين وصديقه، لإجراء مقابلة مع ملك الأردن.

وأضافت القناة العبرية، أن نتنياهو، كان يقدم التسهيلات لصديق المليونير ملينشتاين، وحصل مقابل ذلك على العديد من الهدايا الفاخرة.

وبحسب القناة الثانية، قدم المليونير ملينشتاين لنتنياهو، الهدايا والسجائر والمشروبات الروحية باهظة الثمن، على مدار 5 سنوات.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن نتنياهو، خضع للتحقيق بملفات الفساد، 12 مرة، بمكاتب وحدة "لاهب" بالشرطة الإسرائيلية.

كما أشارت القناة الثانية، إلى أن المستشار القانوني للحكومة، قرر تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، واخضاعه لجلسة استماع، بتهمة الغش والخداع وخيانة الأمانة.

والشهر الماضي أدانت محكمة إسرائيلية زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاحتيال واستخدام أموال الدولة لدفع أثمان وجبات طعام، وذلك في إطار صفقة اعتراف بالتهم الموجهة إليها.

وأدينت سارة نتنياهو (60 عاما) باستغلال خطأ ارتكبه شخص آخر، في إطار قضية اتهمت فيها سارة في حزيران/يونيو 2018 بالاحتيال، وخيانة الأمانة لاستخدامها أموال الدولة ودفع مبالغ لقاء وجبات طعام والتصريح كذبا بعدم توافر طهاة في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء.

ولا يسمح لمنزل رئيس الوزراء طلب الطعام الجاهز إن يتواجد طباخ. وورد انهما اخفيا تواجد الطباخ بين سبتمبر 2010 ومارس 2013 من أجل الحصول على اموال عامة لطلب الوجبات.

وحكم القاضي أفيتال حِن على زوجة رئيس الوزراء بدفع غرامة بقيمة عشرة آلاف شيكل (2800 دولار)، وتعويض قيمته 45 ألف شيكل (12490 دولارا). وستسدد سارة هذه المبالغ على تسع دفعات بناء على طلبها.

وقال القاضي عن الحكم "الصفقة التي تم التوصل إليها بين الجانبين قيمة، وتتناسب مع الجرم الجنائي".

وأسقطت لائحة الاتهام المعدلة التي أقرت الأحد، تهم الكسب غير المشروع عن سارة نتنياهو.

ووفق ما ورد في عريضة الاتهام، طلبت سارة نتنياهو وعائلتها وضيوفها في الفترة بين عامي 2010 و 2013 وعن طريق الاحتيال مئات وجبات الطعام الجاهزة من مجموعة متنوعة من المطاعم في القدس المحتلة.