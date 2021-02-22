تسريب نفطي من اسرائيل يصل لبنان

تتابع الحكومة اللبنانية تسريب نفطي من سفينة رست على شواطئ فلسطين المحتلة ، حيث وصل التسريب الى الشواطئ اللبنانية ،

كما وجه رئيس الحكومة بإخطار قوات الطوارئ الدولية في لبنان لإعداد تقرير رسمي.

ووفق ما اكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب الاثنين 02/22 فإنه يتابع تسربا نفطيا تسببت فيه على ما يبدو سفينة مارة قرب ساحل إسرائيل ووصل الآن إلى شواطئ جنوب لبنان.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني إن دياب كلف وزيرة الدفاع ووزير البيئة والتنمية الإدارية والمجلس الوطني للبحوث العلمية بالمتابعة.

بلال قشمر | ما قصة تجمّعات الكتل النفطية المتجمّدة على شاطئ #صور؟ وما علاقة العدو الإسرائيلي بها؟#فلسطين_المحتلة https://t.co/mPTdn7XWzc — جريدة الأخبار - لبنان (@alakhbarleb) February 22, 2021

اسرائيل تعلن عن التسريب

وامس الاحد اعلن مسؤولون في كيان الاحتلال إنهم يحاولون تحديد السفينة المتسببة في التسرب الذي غطى جزءا كبيرا من ساحلها على البحر المتوسط بالقطران في كارثة بيئية قد‭ ‬تستغرق إزالة آثارها شهورا أو سنوات.

والرواسب السوداء اللزجة التي ظهرت على الشواطئ الإسرائيلية موجودة الان في محمية طبيعية في مدينة صور بجنوب لبنان. وقال البيان إنه سيتم إخطار قوات الطوارئ الدولية في لبنان لإعداد تقرير رسمي. وتنظر إسرائيل لسفينة مرت في 11 فبراير شباط على مسافة نحو 50 كيلومترا قبالة ساحلها على أنها المصدر المحتمل للتسرب النفطي.