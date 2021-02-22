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تسريب نفطي من اسرائيل يصل لبنان

منشور 22 شباط / فبراير 2021 - 04:45
اسرائيل تعلن عن التسريب النفطي
اسرائيل تعلن عن التسريب النفطي

تتابع الحكومة اللبنانية تسريب نفطي من سفينة رست على شواطئ فلسطين المحتلة ، حيث وصل التسريب الى الشواطئ اللبنانية ، 

كما وجه رئيس الحكومة بإخطار قوات الطوارئ الدولية في لبنان لإعداد تقرير رسمي.

ووفق ما اكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب الاثنين 02/22 فإنه يتابع تسربا نفطيا تسببت فيه على ما يبدو سفينة مارة قرب ساحل إسرائيل ووصل الآن إلى شواطئ جنوب لبنان.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني إن دياب كلف وزيرة الدفاع ووزير البيئة والتنمية الإدارية والمجلس الوطني للبحوث العلمية بالمتابعة.

اسرائيل تعلن عن التسريب 

وامس الاحد اعلن مسؤولون في كيان الاحتلال إنهم يحاولون تحديد السفينة المتسببة في التسرب الذي غطى جزءا كبيرا من ساحلها على البحر المتوسط  بالقطران في كارثة بيئية قد‭ ‬تستغرق إزالة آثارها شهورا أو سنوات.

والرواسب السوداء اللزجة التي ظهرت على الشواطئ الإسرائيلية موجودة الان في محمية طبيعية في مدينة صور بجنوب لبنان. وقال البيان إنه سيتم إخطار قوات الطوارئ الدولية في لبنان لإعداد تقرير رسمي. وتنظر إسرائيل لسفينة مرت في 11 فبراير شباط على مسافة نحو 50 كيلومترا قبالة ساحلها على أنها المصدر المحتمل للتسرب النفطي.


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