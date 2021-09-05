تسعة الاف دولار منحة للمقبلين على الزواج في ليبيا

أعلنت الحكومة الليبية الأحد، البدء في صرف منحة زواج لكل شاب وشابة يرغبان في الارتباط قدرها 40 الف دينار (نحو 9 آلاف دولار).

وقال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة خلال مؤتمر صحفي عقب افتتاحه منظومة التسجيل الإلكترونية في منحة الزاوج: "ها نحن اليوم نحتفل بالبدء الفعلي في صرف منحة الزواج التي وعدنا بها الشباب".

وأضاف: "أعلن رسميا إطلاق خدمة التقديم على المنحة إلكترونيا في عمل منظم تنتهي فيه الإجراءات الإدارية والمالية خلال 24 ساعة".

وأوضح أن "قيمة هذه المنحة 40 ألف دينار (نحو 9 آلاف دولار) لكل شاب وشابة مقبلين على الزواج دون أي قيود أو أي شرط".

ووفق ما نقله مراسل الأناضول، عن مصادر حكومية، يمكن للشباب الاستفادة من المنحة بأثر رجعي يبدأ من تاريخ إعلان الدبيبة عنها في 12 أغسطس/آب الماضي.

ففي فعالية احتفالية أُقيمت بمدينة الخمس غربي ليبيا، آنذاك، بمناسبة باليوم العالمي للشباب، أعلن الدبيبة تخصيص مليار دينار (222 مليون دولار) كـ"منحة زواج" بالإضافة إلى مليار و700 مليون دينار (377 مليون دولار) قروضا سكنية لمساعدة الشباب على الاستقرار، والتقليل من عزوفهم عن الزواج.

إذ قال في حينها مخاطبا جمهور من الشباب: "ابتداءً من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، سيحصل 50 ألف شاب وشابة على دعم منحة الزواج بشرط أن يقدم الشاب ما يثبت إقباله على الزواج".

ويعاني عدد كبير من الشباب الليبي من تأخر الزواج نتيجة الغلاء الفاحش في الأسعار خاصة السكن، وتكاليف المعيشة مقارنة بالرواتب المعروضة وغياب السيولة في المصارف وانتشار البطالة والحروب المستمرة؛ ما أدى لانتشار ظاهرة العنوسة التي تخطت 35% ممّن وصلوا لسن الزواج، بحسب بيانات غير رسمية.