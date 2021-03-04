تسعة قتلى في تحطم مروحية عسكرية شرقي تركيا

الاتصال فقد مع المروحية بعد نصف ساعة من إقلاعها من مدينة بينكل متوجهة إلى مدينة تاتوان.

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن سقوط قتلى وجرحى جراء تحطم مروحية عسكرية في شرق البلاد الخميس.

وأكدت الوزارة في بيان أن الاتصال فقد مع مروحية من نوع "كوغر" بعد ظهر الخميس، بعد نصف ساعة من إقلاعها من مدينة بينكل متوجهة إلى مدينة تاتوان.

وأطلق الجيش عملية بحث باستخدام طائرات مسيرة ومروحية أخرى وطائرة من طراز "سي أن- 235"، تبين خلالها أن المروحية المفقودة تحطمت وتم العثور في موقع الحادث على جثث تسعة قتلى وأربعة جرحى.

وأشار البيان إلى أن الجهود تبذل حاليا من أجل نقل المصابين إلى المستشفى.

ولم يكشف البيان معلومات عن سبب الحادث المأساوي.

