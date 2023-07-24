تسمم اعضاء المنتخب الايراني للمصارعة المشارك في بطولة العالم للشباب بالاردن

ذكرت وكالة انباء تسنيم الايرانية ان غالبية أعضاء منتخب الشباب الإيراني للمصارعة بما فيهم الطاقم الفني اصيبوا بالتسمم خلال مشاركتهم في بطولة اسيا للشباب في الأردن.

وقالت الوكالة الرسمية ان البطولة التي اقيمت في العاصمة الاردنية يومي 28 و 29 يوليو في عمان، الأردن، لم يحققو النتائج المرجوة والسبب هو إصابة جميع أعضاء الفريق باستثناء اثنين من المصارعين واثنين من الموظفين الفنيين، بالتسمم حيث اصيبو بالصداع والإسهال والقيء مما أدى بشدة إلى الانهيار الجسدي للمصارعين، وكانت الأعراض شديدة وضعيفة بين أعضاء الفريق.

وفاز الفريق الإيراني بثلاث ميداليات ذهبية لعلي رضائي بوزن 70 كجم، ومحمد موبين عظيمي بوزن 92 كجم، وأمير علي بولادي بوزن 125 كجم، و 5 ميداليات فضية. ووفقًا للتقرير، فإن بعض الرياضيين من الفرق الأخرى الذين كانوا حاضرين في فندق إيران ذهبوا أيضًا إلى الطبيب بهذه الأعراض وفق ما افادت الوكالة الايرانية فيما لم يصدر اي حديث من هذا النوع من السلطات الاردنية

واسدل الستار الخميس الماضي عن فعاليات البطولة باشادة دولية واسيوية ومحلية مؤكدين انها حققت نجاح كبير على مستوى النتائج والتنظيم واعلن الاتحاد الدولي للمصارعة رسميا عن تنظيم بطولة العالم للمصارعة تحت سن 20 في الاردن الشهر المقبل بعد ان تقدمت الى جانب المملكة كل من البانيا وتركيا واليونان لاستضافتها