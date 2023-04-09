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تسمم 135 شخصا بسبب انقطاع الكهرباء في كندا

تاريخ النشر: 09 نيسان / أبريل 2023 - 07:30
كندا
كندا

تعرض 135 كندي لحالة تسمم بغاز أول أكسيد الكربون بمونتريال ‏في مقاطعة كيبيك وذلك أثناء انتظارهم عودة التيار الكهربائي، الذي انقطع نتيجة هطول أمطار جليدية الأربعاء الماضي.

وقال مسؤول في الصحة العامة في مونتريال، أن 135 شخصا في المدينة عولجوا من التسمم بالغاز منذ الأربعاء الماضي، فيما توفي شخص واحد فقط، بحسب قناة سي بي سي الكندية.

 

 

وأشار الدكتور ديفيد كايزر نائب المدير الطبي في مونتريال للصحة العامة، أن الحالات المتضررة من التسمم تتعلق في المقام الأول بأشخاص يستخدمون مواقد شواء أو مواقد تخييم في الداخل للتدفئة أو الطهي إضافة إلى مولدات يقومون باستخدامها بقرب المنازل أو بالقرب من مداخل الهواء.

وأوضح الدكتور كايزر أن أول أكسيد الكربون هو غاز لا يملك رائحة أو طعم، كما لا يمكن رؤيته، ويتم إنتاجه عندما يتم حرق شيء ما.

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