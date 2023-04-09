تسمم 135 شخصا بسبب انقطاع الكهرباء في كندا

تعرض 135 كندي لحالة تسمم بغاز أول أكسيد الكربون بمونتريال ‏في مقاطعة كيبيك وذلك أثناء انتظارهم عودة التيار الكهربائي، الذي انقطع نتيجة هطول أمطار جليدية الأربعاء الماضي.

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وقال مسؤول في الصحة العامة في مونتريال، أن 135 شخصا في المدينة عولجوا من التسمم بالغاز منذ الأربعاء الماضي، فيما توفي شخص واحد فقط، بحسب قناة سي بي سي الكندية.

Wow things are crazy currently in Québec and Ontrario. 750000 homes out of electricity and trees falling all around us 😳😳😳



Who was alive in 1998?! pic.twitter.com/Dig2YP9GRY — Eric Paré (@ericpare) April 5, 2023

وأشار الدكتور ديفيد كايزر نائب المدير الطبي في مونتريال للصحة العامة، أن الحالات المتضررة من التسمم تتعلق في المقام الأول بأشخاص يستخدمون مواقد شواء أو مواقد تخييم في الداخل للتدفئة أو الطهي إضافة إلى مولدات يقومون باستخدامها بقرب المنازل أو بالقرب من مداخل الهواء.

وأوضح الدكتور كايزر أن أول أكسيد الكربون هو غاز لا يملك رائحة أو طعم، كما لا يمكن رؤيته، ويتم إنتاجه عندما يتم حرق شيء ما.