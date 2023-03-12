"تسميم الطلبة" .. طهران تلمح إلى تورط متهمين بتنظيمات ارهابية

البوابة - كشفت السلطات الإيرانية، النقاب عن تفاصيل جديدة تتعلق بقضية تسميم طلبة المدارس، مشيرة إلى اعتقال أكثر من 100 شخص، في إطار حملة اعتقالات شملت العديد من المحافظات بما فيها العاصمة طهران.

وأشارت وزارة الداخلية الإيرانية، في بيان لها، إلى أنه تم فتح محاضر للتحقيق مع المعتقلين في إطار القضية، التي شغلت الرأي العام في البلاد.

وقال البيان: "إن نتائج التحقيقات، أظهرت أن بعض المتورطين، ارتكبوا الجريمة، بهدف إغلاق الفصول الدراسية، بدافع المغامرة في الدرجة الأولى، وتحت تأثير الجو النفسي المثار عبر استخدام مواد كريهة الرائحة، التي لا تشكل خطرا على حياة من يستنشقها".

وأوضح البيان، أن البعض الآخر من المتورطين، الذين يجري التحقيق معهم، ارتكبوا جريمتهم بدافع خلق التشاؤم تجاه الدولة، وبدافع العداء وإثارة جو من الهلع والرعب والخوف.

كما كشف البيان، عن شكوك وزارة الداخلية، بتورط بعض المتهمين، بارتباطات خارجية مع تنظيمات إرهابية، من مثل زمرة "خلق"

وشدد البيان، على ضرورة امتناع الطلاب عن القيام بمثل هكذا أعمال، بسبب سوء استغلال المعارضين لها، منوها إلى أنه سيتم التعامل بصرامة معهم وفقا للقانون.

وبينت الوزارة، أنه لم ترد إليها أي تقارير منذ منتصف الأسبوع الماضي، بخصوص حالات تسمم في أوساط الطلاب.

من جانبها، دعت وزارة التربية والتعليم الإيرانية، أولياء أمور الطلبة إلى إرسال أبنائهم إلى المدارس، مؤكدة أن الأنشطة التعليمية تجري بشكل طبيعي.