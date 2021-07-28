تسهيلات إسرائيلية للفلسطينيين بعد محادثة هاتفية بين عباس وغانتس

قررت اسرائيل منح تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين تتمثل في زيادة أعداد تصاريح العمل الممنوحة لهم، وذلك في اعقاب هاتفية جرت الأسبوع الماضي، بين وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال مكتب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان في بيان ان الاخير "تحدث اليوم (الأربعاء) مع مسؤولين فلسطينيين، وأبلغهم نية إسرائيل زيادة حصة وعدد العمال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية بـ15 ألف عامل في قطاع البناء".

وتابع: "من المتوقع أن تتم المصادقة على قرار الحكومة في الأسبوع القادم، بالتنسيق بين كافة الوزارات".

وحتى نهاية الربع الأول 2021، بلغ عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل 138 ألفا، إلا أن مؤسسات عمالية تقول إن الرقم الحقيقي يتجاوز 180 ألفا، لوجود نسبة منهم يدخلون إسرائيل عبر التهريب.

وزاد البيان: "إضافة الى ذلك، أعلن عليان عن الموافقة على زيادة حصة العمال الفلسطينيين في مجال الفندقة في إسرائيل بـ1000 عامل إضافي، بالتنسيق مع وزارة السياحة".

وقال: "أشار عليان إلى أنه استمرارا للمحادثة التي أجراها وزير الدفاع غانتس مع رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، يُتوقع اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة".

وتعتبر العمالة الفلسطينية في إسرائيل، إحدى مصادر الدخل الرئيسة للسوق المحلية، إذ يبلغ متوسط مداخيل العمالة الفلسطينية الشهرية مليار شيكل (300 مليون دولار).