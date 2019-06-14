تشاووش أوغلو يتحدث عن العلاقة مع السعودية وقضية خاشقجي

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الجمعة، إنه لا يوجد مشكلة في العلاقات الثنائية بين بلاده والسعودية.

وأضاف أن "مبادرة الرئيس أردوغان بمهاتفة الملك سلمان في عيد الفطر، مؤشر على عدم وجود أي مشاكل من جانبنا في علاقاتنا الثنائية مع السعودية".

وفي تصريحات لوكالة الأناضول، تطرف الوزير التركي إلى قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول في تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي.

وفي هذا الخصوص، قال تشاووش أوغلو: نضع حادثة مقتل خاشقجي بمعزل عن علاقاتنا الثنائية مع السعودية، إلا أنهم (السعوديون) لا يفعلون ذلك بالقدر ذاته"، وفق تعبيره.

وأشار الوزير التركي إلى أن السلطات السعودية "لم تفصح عن اسم المتعاون المحلي في قضية مقتل خاشقجي".