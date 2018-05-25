الاسير الشهيد عزيز عويسات

أظهرت نتائج تشريح فلسطيني توفي في سجن اسرائيلي الاسبوع الماضي أن "سبب الوفاة المباشر جلطة قلبية حادة"، بحسب ما ذكرت هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينية.

وجاء في بيان للهيئة "ان النتائج الاولية لعملية تشريح الاسير الشهيد عزيز عويسات التي جرت اليوم الجمعة (...) في معهد الطب العدلي الاسرائيلي وبمشاركة معهد الطب العدلي الفلسطيني، تفيد بان سبب الوفاة المباشر جلطة قلبية حادة" أدت الى وفاته.

ونقلت الهيئة في بيانها عن مدير المعهد الطبي الفلسطيني الطبيب ريان العلي "إن عملية التشريح أظهرت أن الاسير عويسات عانى من مشاكل عدة في القلب تمثلت في انغلاق وانسداد حاد في الشرايين الرئيسية وتضخم في عضلاته ادت الى تلف وتعطيل لكل أجهزته".

وكانت مؤسسات فلسطينية حقوقية وعائلة عويسات ذكرت أن عويسات تعرض للضرب على أيدي سجانيه، ما تسبب في إصابته بالجلطة.

وأشار البيان الذي نشر اليوم الى أن نتائج التشريح أظهرت كدمات على شكل بقع على أنحاء مختلفة على جسد المتوفي.

وأعلنت وفاة عويسات ( 53 عاما) الاحد الماضي في مستشفى اساف هاروفيه الاسرائيلي قرب تل أبيب بعدما نقل اليه إثر اصابته بنوبة قلبية قبل حوالى شهر.

وأصدرت محكمة اسرائيلية قبل عامين حكما بالسجن لمدة 30 عاما على عويسات بعدما دانته بضرب مسن يهودي متشدد يبلغ من العمر 73 عاما بفأس بالقرب من البلدة القديمة في القدس في 2012، وقطع انابيب الغاز في منازل اسرائيلية عدة بهدف تفجيرها.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، توفي 216 أسيرا فلسطينيا في السجون الاسرائيلية منذ احتلت الدولة العبرية الاراضي الفلسطينية في 1967.