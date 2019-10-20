تشغيل الدائرة الثانوية في مفاعل أراك الايراني خلال أسبوعين

تشغيل الدائرة الثانوية لا ينتهك القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني طبقا لاتفاق عام 2015 مع القوى العالمية.

نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية اليوم الأحد قول علي أصغر زاريان المساعد الخاص لرئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إن الدائرة الثانوية لمفاعل أراك النووي للماء الثقيل ستعمل في غضون أسبوعين.

وفي الأسبوع الماضي قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن طهران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي إلى أن توفر الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق الحماية للاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية.

وقال زاريان إن إيران لديها القدرة على إنتاج ما يصل إلى 25 طنا من الماء الثقيل سنويا مشيرا إلى أن الجمهورية الإسلامية تنتج في العام حاليا 20 طنا من الماء الثقيل الذي تصدره للدول الأخرى.

ويمكن استخدام الماء الثقيل في المفاعلات لإنتاج البلوتنيوم وهو وقود يستخدم في صناعة الأسلحة النووية.

وقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في وقت سابق من الشهر الجاري إن إيران تملك التكنولوجيا النووية لكنها لم تسع أبدا لصناعة أو استعمال الأسلحة النووية التي يحرمها الإسلام.

وردت إيران على “الحد الأقصى من الضغط” الأمريكي بتقليص التزاماتها في الاتفاق النووي في مايو أيار الماضي. وحثت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهي أطراف في الاتفاق النووي إيران على الامتناع عن أي إجراء ملموس ينتهك الاتفاق.

وقال المسؤولون الإيرانيون إن من الممكن الرجوع عن تقليص الالتزامات إذا تمسكت الأطراف الأخرى بوعودها.

