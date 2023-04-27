تشكيك برواية العائلة.. فيديو لانتحار فتاة عراقية يثير الجدل

البوابة - شككت منظمة "حقوق المرأة العراقية"، بطبيعة ظروف وملابسات انتحار المراهقة "رانيا" ذات ال 17 ربيعا، عقب انتشار فيديو يظهر جثتها وهي معلقة بمروحة في السقف.

ونشرت المنظمة بيانا على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أشارت فيه إلى إقدام المراهقة العراقية على الانتحار شنقاً بتعليق نفسها بمروحة في منزل والدها بإحدى مناطق العاصمة بغداد.

وأفاد البيان، الذي نشر مساء أمس الأربعاء، بأن مقطع الفيديو الذي يظهر الحادثة، وصل إلى المنظمة من قبل عائلة "رانيا"، التي كانت تعيش مع والدها دون إخوتها الآخرين الذين يتم علاجهم في دولة أخرى بسبب المرض.

ويرى البيان، أن انفعال عائلة الفتاة العراقية، كان مفتعلا، وأن التمثيل كان واضحا في المقطع المصور، مشيرا إلى أن العائلة ادعت انتحار ابنتها دون توضيح الأسباب.

ورد لنا من خلال عملنا في مجال الرصد المجتمعي



ان القاصر التي تدعى ( رانيا محمد سامي )،البالغة من العمر ١٧ سنة من بغداد من ابوين منفصلين



الضحية رانية تقطن مع والدها دون اخوتها الأخرين الذين يتم علاجهم في دولة أخرى بسبب المرض



وصل لنا مقطع فيديوا مصور من قبل عائلتها وهي… pic.twitter.com/vCPG9quW4Q — Iraqi Women Rights (@iwro_org) April 26, 2023

وأوضح البيان، نقلا عن مصدر لم يكشف عن اسمه، أن الفتاة كانت تحاول الانتقال للعيش مع والدتها، أو حتى زيارتها إلا أنها كانت تمنع من ذلك، منوها إلى أن الفتاة منعت أيضا من إكمال تعليمها.

كما تحدث المصدر، عن تعرض الفتاة للتهديد من قبل عمها، بسبب تنقل الفتاة لبيت أعمامها الآخرين.

واتهمت المنظمة الحقوقية العائلة بـ"تزيف الحقيقية من خلال القطعة التي تم رفقها على باب المنزل بأنها تعرضت لصعقة كهربائية أدت لإنهاء حياتها".

وقالت المنظمة، إن تقرير الطب العدلي إلى الآن لم يصدر متحججين بالسمعة والشرف، مطالبة القضاء بالتقرير والتحقيق في القضية وتوضيح حقيقة ما جرى لبيان الحقيقة.