تشكيل حكومة وحدة في جنوب السودان بحلول السبت

تأجل موعد مقرر لتشكيل حكومة وحدة في 12 نوفمبر تشرين الثاني بسبب عدم الوفاء بمعايير رئيسية لاتفاق سلام وقع في 2018.

أعلن زعيم المتمردين سابقا في جنوب السودان ورئيس البلاد الخميس أنهما سيشكلان حكومة وحدة بحلول الموعد النهائي لذلك يوم السبت لينهيا بذلك التكهنات بشأن مد أجل الموعد النهائي مرة أخرى.

وحصل جنوب السودان على استقلاله عن السودان في 2011 لكنه غرق في حرب أهلية عام 2013 عندما أقال الرئيس سلفا كير نائبه آنذاك ريك مشار الذي تحول لقيادة فصيل متمرد.

وحصد الصراع حياة نحو 400 ألف شخص وأدى لمجاعة وتسبب في أكبر أزمة للاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

وتأجل موعد مقرر لتشكيل حكومة وحدة في 12 نوفمبر تشرين الثاني بسبب عدم الوفاء بمعايير رئيسية لاتفاق سلام وقع في 2018. وظلت معايير كثيرة، خاصة ما يتعلق بدمج القوات، معلقة لكن المانحين الدوليين أرادوا تشكيل حكومة وحدة رغم ذلك.

وقال مشار زعيم المتمردين سابقا للصحفيين بعد اجتماع في مقر الحكم "اتفقنا على تشكيل الحكومة في 22 فبراير".

وقال الرئيس كير إنه سيعين مشار نائبا أول له يوم الجمعة وسيوفر الحماية لجميع أعضاء المعارضة السابقين.

وأضاف "سنناقش الترتيبات الأمنية لحماية كافة أعضاء وقوى المعارضة".

وتابع قائلا "إذا كانت هناك أشياء لم نتفق عليها فقد اتفقنا على حلها. سننتهي منها خلال الأيام القادمة".

وحذر تقرير للأمم المتحدة يوم الخميس من أن السلام الحالي في جنوب السودان هش للغاية.

وقالت مفوضية حقوق الإنسان في جنوب السودان في تقريرها إن الفساد متفش وإن الميليشيات يتم تسليحها وإن المدنيين يتم تجويعهم عمدا. وقالت إن أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 12 مليونا يواجهون نقص الغذاء.

