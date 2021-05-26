تشكيل هيئة محلفين لفحص أدلة تحقيقات بشأن "منظمة ترامب"

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الثلاثاء، أن المدعي العام لمنطقة مانهاتن، بنيويورك، سايروس فانس، شكل هيئة محلفين كبرى للنظر في التهم المحتملة بحق “منظمة ترامب”، المجموعة المملوكة لعائلة الرئيس السابق دونالد ترامب الرئيس السابق.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته الصحيفة المذكورة، نقلاً عن شخصين لم تذكر اسمهما على دراية بتطورات تلك القضية.

وأشارت المصادر أن تشكيل هيئة المحلفين جاء لتقرير ما إذا كان سيتم أم لا رفع دعوى قضائية بناءً على الأدلة التي تم جمعها في نطاق التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن منذ عامين.

وذكرت كذلك أن هيئة المحلفين، التي ستتولى القضية الجنائية ضد ترامب ومديريه التنفيذيين، ستجتمع 3 أيام في الأسبوع على مدار 6 أشهر لتقييم الأدلة.

جدير بالذكر أن مكتب المدعي العام في ولاية نيويورك، أعلن الثلاثاء، من الأسبوع الماضي، توسيع تحقيقه حول “منظمة ترامب”، ليشمل بحثا في ارتكاب مخالفات جنائية محتملة، وفق المتحدث باسم المكتب.

وكان المكتب يحقق سابقا مع الشركة، التي تحمل اسم الرئيس السابق، في مسألة مدنية فقط، بإشراف المدعية العامة في نيويورك، ليتيشا جيمس، مع التركيز على ما إذا كانت الشركة قد قيمت أصولها بشكل غير صحيح لأغراض القروض والضرائب.

وأكد المتحدث، فابيان ليفي، آنذاك، أن تحقيق الولاية اتخذ الآن “صفة جنائية”.

وقال ليفي في بيان: “أبلغنا منظمة ترامب أن تحقيقنا في المنظمة لم يعد مدنيا بحتا”، وأضاف “نحن الآن نحقق في منظمة ترامب في مسائل جنائية، جنبا إلى جنب مع المدعي العام في مانهاتن”.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الرئيس السابق نفسه، أو أحد من أفراد عائلته، جزءا من هذا التحقيق الجنائي، كما أنه من غير الواضح متى أخطر المدعي العام “منظمة ترامب” بتوسيع نطاق التحقيق. (الأناضول)