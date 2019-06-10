تشمل مواطني 46 بلدا.. مصر تسهل إجراءات منح التأشيرة 

أعلنت الحكومة المصرية أنها انتهت من المرحلة الأولى الخاصة بالتأشيرة الإلكترونية في ضوء خطتها لتسهيل إجراءات إصدار التأشيرات بأنواعها المختلفة.

وأشارت الخارجية المصرية في بيان إلى أن هذه التسهيلات هدفها تشجيع حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وكذلك تيسير إجراءات دخول رجال الأعمال للبلاد لزيادة حركة التجارة وتدفقات الاستثمار.

ونوهت بأن القطاع القنصلي في وزارة الخارجية المصرية بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة والبعثات المصرية في الخارج، أكملت تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التأشيرة الإلكترونية المخصصة لعدد من الدول الأجنبية وعددها 46 دولة.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق بوابة التأشيرة الإلكترونية من خلال الموقع الرسمي بالتعاون بين وزارة الخارجية وكل من وزارات الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت الخارجية المصرية أنه تم تفعيل المرحلة الأولى من التأشيرة الإلكترونية، والتي شملت 46 جنسية ممن كان يسمح لهم بالحصول على تأشيرة اضطرارية بموانئ الوصول المصرية.

ونظم عرض عملي للتعريف بنظام التأشيرة الإلكترونية لسفارات الدول الـ46 بمقر وزارة الخارجية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت أنه يتم الإعداد حاليا لإطلاق المرحلة الثانية من التأشيرة الإلكترونية العام الجاري، والتي ستشمل تطبيق منظومة التأشيرة الإلكترونية بعدد 12 بعثة دبلوماسية وقنصلية مصرية في الخارج.

ويقدم موقع التأشيرة الإلكترونية خدمة إصدار تأشيرات الدخول السياحية فقط، وذلك لحاملي جوازات السفر العادية، نظير رسوم قدرها 25 دولارا أمريكيا للزيارة الواحدة، و60 دولارا أمريكيا لعدة زيارات، علما بأن رسوم إصدار التأشيرة لا تسترد في حالة الرفض.

