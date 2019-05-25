تشيكيا: الاتحاد الاوربي ملتزم بوضع القدس

اكد رئيس وزراء تشيكيا أندريه بابيش، السبت، رفض بلاده نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، واشار الى ان حكومة بلاده تلتزم بموقف الاتحاد الأوروبي، وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".وأردف رئيس الوزراء: "لا أحد في أوروبا يريد حاليا نقل سفارته، وجمهورية التشيك لن تكون البادئة". وكشف ان "هناك اتفاقات في الأمم المتحدة بهذا الشأن (القدس) يتوجب علينا الالتزام بها".

وفي نيسان / أبريل 2018، أكد بابيش أن سفارة تشيكيا لدى إسرائيل "لن تنتقل إلى القدس، لأن ذلك يتعارض مع موقف الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".

لكن الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، وعد في خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، في نوفمبر/ تشرين ثان، بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.

ونقلت كل من الولايات المتحدة، وغواتيمالا سفارتيها رسميًا من تل أبيب إلى المدينة المحتلة في مايو/ أيّار الماضي.