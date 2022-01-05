تشييع الشيخ صالح اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء في السعودية

نعت المملكة العربية السعودية الشيخ صالح محمد اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية الذي توفي بعد معاناة مع المرض حيث تعرض لأزمة صحية قبل أسابيع دخل على إثرها المستشفى.

تشييع الشيخ اللحيدان

وقالت أسرة الشيخ اللحيدان عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، أحسن الله عزاءنا وعزاء الأمة الإسلامية في وفاة شيخنا ووالدنا صالح بن محمد اللحيدان، رحمه الله رحمة واسعة، والصلاة على شيخنا اليوم الأربعاء بعد صلاة العصر بجامع الراجحي بالرياض".

إنا لله وإنا إليه راجعون



بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره

وفاة سماحة الشيخ العلامة

صالح بن محمد اللحيدان

عضو هيئة كبار العلماء



سائلين المولى عز وجل

أن يتغمده بواسع برحمته

وأن يسكنه فسيح جنته ورضوانه pic.twitter.com/GKjtwiGHV9 — محمد العبداللطيف (@mara5500) January 4, 2022

من هو الشيخ صالح اللحيدان؟

ولد الشيخ صالح اللحيدان، في مدينة البكيرية في منطقة القصيم عام 1931، وتخرج في كلية الشريعة بالرياض عام 1959. وارتبط اسمه بالقضاء السعودي، حيث عمل رئيسا للمحكمة العامة بالرياض وعضوا في الهيئة القضائية العليا، قبل أن يتولى رئاسة الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى عام 1982.

وفي عام 1992 أصبح رئيسا للمجلس في الهيئة العامة والدائمة، وهو أيضا عضو في هيئة كبار العلماء منذ انشائها عام 1971.

وقد شغل اللحيدان العديد من المناصب في السعودية وله العديد من المؤلفات.

شاهد..



من وصايا العلامة الشيخ #صالح_اللحيدان قبل مرضه ووفاته:



"احرصوا دائماً على الإكثار من الإستغفار" .



pic.twitter.com/rDHbhDIo2a — أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 4, 2022

.