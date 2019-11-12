تشييع القيادي بسرايا القدس "أبو العطا" وزوجته بغزة

انطلق صباح اليوم الثلاثاء، من مدينة غزة موكب تشييع القيادي البارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

واستشهد أبو العطا، وزوجته بعد استهداف قوات الاحتلال لمنزلهما في منطقة الشجاعية بمدينة غزة، فيما أصيب أبناؤه الأربعة بجراح متوسطة.

وانطلق موكب التشييع من مجمع الشفاء الطبي، حيث سيصلى على جثمانه وزوجته في مسجد العمري في مدينة غزة.

ونعت سرايا القدس أبو العطا (42 عاما) وزوجته، اللذين استشهدا بمنزلهما في "عملية اغتيال جبانة" بمنطقة الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأعلنت السرايا، في بيان لها وصل "عربي21" نسخة عنه، "حالة الاستنفار القصوى، ورفع حالة الجهوزية والنفير العام في صفوف مقاتلينا ووحداتنا".

وأكدت أن الرد على هذه الجريمة لن يكون له حدود، وسيكون بحجم الجريمة التي ارتكبها العدو المجرم، وليتحمل الاحتلال نتائج هذا العدوان".