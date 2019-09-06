تصادم طائرتي "سو-34" في سماء روسيا

ذكرت قناة “رين تي في” الروسية في تقرير لها، الجمعة، أن طائرتين مقاتلتين من طراز سو-34 اصطدمتا في منطقة ليبيتسك، بروسيا، أثناء طلعة تدريبية.

ووفقا للتقرير، الذي أوردته وكالة سبوتنيك الروسية، كان سبب الاصطدام فقدان الرؤية، وضربت الطائرة المتقدمة الطائرة الأخرى بجناحها، وحين حاولت المقاتلتان الابتعاد عن بعضهما اصطدمتا مرة أخرى ودخل الحطام في محرك إحدى الطائرتين جراء الاصطدام.

وسبّب الاصطدام أضرارا جسيمة للطائرتين، لكنهما تمكنتا من الهبوط، إذ تضررت مقصورة ومحرك وجسم إحدى المقاتلتين، أما الثانية ففقدت طرف جناح بالإضافة إلى معدات الحماية الإلكترونية.

وأضافت القناة أن الطيارين على قيد الحياة، ولا توجد إصابات.

وتنتمي الطائرتان إلى مركز حكومي خاص لتدريب طاقم الطيران وإجراء الاختبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.

ويأتي الحادث بعد تحطم طائرة سو 25 خلال طلعة تدريبية في إقليم ستافروبول جنوبي روسيا ووفاة قائديها يوم الإثنين الماضي. (د ب أ)