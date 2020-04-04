تصاعد الحصيلة اليومية لضحايا الكورونا عربياً والجزائر تتصدر بـ25 وفاة

استأثرت الجزائر بالعدد الاكبر من الوفيات بفيروس كورونا التي جرى تسجيلها في العالم العربي السبت، وبواقع 25 حالة، تلتها المغرب حيث توفي 11 شخصا بالفيروس، فيما شهدت قطر العدد الاكبر للاصابات المسجلة، والتي بلغت 250 تلتها السعودية بنحو 140 إصابة.

أعلنت الجزائر السبت، ارتفاع إجمالي وفيات فيروس كورونا إلى 130، إثر تسجيل 25 وفاة جديدة في البلاد.

وقال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار إنه تم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة “تسجيل 25 حالة وفاة، و80 إصابة مؤكدة بالفيروس”. وأشار إلى أن ذلك يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 130 وفاة من بين 1251 إصابة.

والأربعاء، أعلنت الحكومة الجزائرية تمديد حظر التجوال الليلي بسبب الفيروس إلى 4 محافظات جديدة، ليرتفع إجمالي المحافظات التي شملها القرار إلى 14، وعزل البليدة التي تعد بؤرة الوباء.

كما أعلنت أن التدابير السابقة إلى جانب تجميد كافة النشاطات الرياضية والسياسية والاجتماعية وتعليق الدراسة، تم تمديدها إلى غاية 19 أبريل/ نيسان الجاري.

والثلاثاء، استبعد الرئيس عبد المجيد تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، اللجوء إلى الحجر الصحي الشامل لكل ولايات البلاد (48 ولاية) في الوقت الحالي، تجنبا لتجميد نشاط المؤسسات وكذلك مشاكل التموين.

المغرب

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة مساء السبت، ارتفاع وفيات كورونا إلى 58، عقب تسجيل 11 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال مدير الأوبئة والأمراض بالوزارة محمد اليوبي، في تصريح متلفز، إن عدد المصابين بالفيروس بلغ 883، إثر تسجيل 122 حالة جديدة خلال الفترة ذاتها، فيما تماثلت 9 حالات جديدة للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 65.

والوفيات وحالات التعافي محسوبة ضمن إجمالي الإصابات.

العراق

كما أعلنت وزارة الصحة العراقية السبت، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 56 بعد تسجيل حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن “حالتي الوفاة سجلتا في البصرة (جنوب) وبغداد (العاصمة)، والإصابات سجلت في بغداد 3، والبصرة 9، والنجف 34، والسليمانية 4، وأربيل 6، وديالى (شرق) واحدة، والمثنى (جنوب) واحدة”.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات 878، بينهم 56 وفاة، و259 حالة تعافي”.

تونس

أعلنت تونس عن تسجيل حالة وفاة السبت، مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 19. وأشارت الوزارة إلى أنه تم اليوم تسجيل 58 إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع الإجمالي إلى 533 حالة مؤكدة من بين أكثر من 6400 تحليل مخبري.

ومددت تونس فترة الحجر الصحي حتى يوم 19 من الشهر الجاري. وليس واضحا ما إذا كانت ستلجأ بعدها الى التمديد للمرة الثانية.

وقال وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي في جلسة استماع في البرلمان إن أكثر من عشرة ملايين تونسي سيكونون مجبرين على ارتداء الكمامات الواقية في الفترة اللاحقة للحجر الصحي تحسبا لظهور موجة جديدة من العدوى.

الكويت

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن متحدث باسم وزارة الصحة قوله إن الكويت سجلت السبت، أول حالة وفاة بفيروس كورونا.

كما قال المتحدث إن عدد المصابين زاد 62 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 479 حالة.

السعودية

وسجلت السعودية السبت 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ مجموع الحالات المؤكدة بها 2179 حالة.

وقال محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية في مؤتمر صحفي أن من بين الحالات حالتين مرتبطتين بالسفر معزولتين صحيا منذ قدومهما إلى منافذ المملكة و بقية الحالات البالغة /138/ من المخالطين اجتماعيا و نقلت العدوى لها من حالات سبق الإعلان عنها وهي تحت المراقبة الصحية.

و أوضح أن إجمالي عدد حالات التعافي بلغ 420 حالة بإضافة 69 حالة تعاف جديدة فيما تم تسجيل 4 حالات وفيات وهي لمواطنة في المدينة المنورة و3 وفيات لمقيمين في المدينة و جدة و مكة المكرمة ليبلغ اجمالي عدد حالات الوفيات 29 حالة.

مصر

وعلى صعيدها، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية "السبت"، عن تسجيل 85 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، و5 حالات وفاة.

وبذلك يصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 71 حالة وفاة.

وفي لبنان، تم تسجيل حالة وفاة جديدة في مستشفى بيروت الحكومي لمصابة بفيروس كورونا تبلغ من العمر ٨٠ سنة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالفيروس الى 17 حالة.

كما أعلنت السلطات اللبنانية ارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا إلى 520، إثر تسجيل 12 إصابة جديدة.

سلطنة عُمان

وأعلنت وزارة الصحة العمانية فى بيان وفاة مواطن مصاب بمرض كورونا المستجد كوفيد 19، ويبلغ من العمر اثنين وسبعين عاماً، مشيرة إلى أنها ثاني وفاة تسجل في السلطنة لمريض مصاب بهذا المرض.

كانت وزارة الصحة العمانية، أعلنت عن تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

ويصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 277 حالة وعدد الوفيات واحدة 1، وعدد الحالات التي تماثلت بالشفاء 61.

قطر

وارتفع في قطر السبت، عدد إصابات كورونا إلى 1325، إثر تسجيل 250 حالة جديدة.

وقالت وزارة الصحة إن “بعض الإصابات الجديدة ترجع لعائدين من الخارج أو لمخالطين للعائدين من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى تسجيل حالات جديدة من العمالة”.

وكشفت الصحة القطرية عن تعافي 16 حالة جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا في قطر إلى 109.

الأردن

وفي الاردن، قال وزير الصحة سعد جابر إن عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا اليوم السبت بلغ 13 حالة، ليرتفع عدد الحالات الاجمالي إلى 323 حالة.

وبين في ايجاز صحفي أن عدد حالات الشفاء التي سجلت اليوم بلغت 16 حالة.

وأضاف أن توزيع الاصابات كان كالتالي: حالتين من إربد وحالة قادمة من بريطانيا كانت موجودة بفندق حجر في عمان، ومصابة تعمل بتنظيف طائرات الملكية الأردنية، وحالة مخالطة لمصاب في عجلون، و5 حالات مخالطة لأبيهم المصاب، و3 حالات هم أبناء أب وأم مصابين.

ولفت إلى تسجيل 16 حالة شفاء توزعت 11 في مستشفى الأمير حمزة و5 في مستشفى الملك المؤسس.

فلسطين

وسُجلت في فلسطين السبت، ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورنا ليرتفع إجمالي العدد إلى 216 حالة من بينها 12 حالة في قطاع غزة.

وقال كمال الشخرة، مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة “ما نشهده اليوم شيء جديد، لدينا حالات سحبت منها عينات قبل أيام كانت سلبية واليوم أعيد الفحص وكانت إيجابية”. وتابع أن هذا “يعني أن ليس كل من تم فحصه وكانت نتيجته سلبية ليس حاملا للفيروس”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت صباح اليوم تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأضافت أن من بين المصابين طفلين يبلغان من العمر 11 و15 عاما وانتقلت إليهما العدوى عن طريق والدهما.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قال إن 22 حالة إصابة بفيروس كورونا سُجلت الجمعة، لعمال فلسطينيين في مسلخ للدجاج بمنطقة عطروت شمال القدس. وحذر اشتية من أن “الأسبوعين القادمين سيكونان من أصعب الأوقات من ناحية السيطرة على انتشار المرض والسبب هو عودة 45 ألف عامل إلى بيوتهم من أماكن عملهم في إسرائيل مع بدء عيد الفصح عند اليهود”.

وتجاوزت حصيلة الوفيات في العالم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) السبت، حاجز الـ 60 ألف شخص، كما ارتفع عدد الإصابات ليصل إلى 1.1 مليون شخص.