تصاعد تطورات قصة هروب لاعب المصارعة المصري أحمد بغدودة

تستمر قصة هروب لاعب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدودة من تونس في التصاعد وتشهد تطورات جديدة، خاصة عقب تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإعادة اللاعب.

وأُعلن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، أنه قد أحال مسؤولي اللعبة في مصر إلى النيابة العامة، حيث تم تشكيل لجنة وزارية في المساء لمناقشة أزمة هروب بغدودة من معسكر بعثة منتخب المصارعة في تونس أثناء مشاركته في بطولة إفريقيا.

تم الكشف أيضًا عن إحالة اتحاد المصارعة إلى النيابة العامة، حيث سيتم التحقيق مع مسؤولي الاتحاد بشأن الحادثة والظروف التي أدت إلى هروب بغدودة بهذا الشكل.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن هذه الظاهرة كانت أكثر انتشارًا في السابق، ولكنها قد انخفضت بشكل كبير بفضل المنهج المدروس والتوعية الشاملة للاعبين، بالإضافة إلى توفير عقود رعاية للأبطال.

وأشاد بالرياضيين الأبطال الذين رفضوا الإغراءات الخارجية، مؤكدًا أنه تم تنفيذ برامج توعية للأبطال تهدف إلى تعزيز الولاء والانتماء بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية.

والد اللاعب بغدودة

أعرب فؤاد بغدودة والد اللاعب أحمد بغدودة، عن سعادته الكبيرة، بعد توجيهات الرئيس السيسي للأكاديمية الوطنية للتدريب لدعم نجله.

وقال والد اللاعب بغدودة: "إحنا اتولدنا في البلد وسنعيش فيه وسنموت فيه".

وكشف فؤاد بغدودة، خلال مداخلة إعلامية، النقاب عن الحالة صعبة عاشها، في الأيام الماضية، قائلاً: "أنا تحملت الكثير خلال الأيام الماضية"، مشيرا إلى أن التواصل بينه وبين نجله انقطع بعدما سافر إلى فرنسا.

وناشد والد اللاعب بغدودة، نجله العودة إلى مصر، وقال: "بوجه رسالة لأحمد وبقوله يا ابني دي بلدنا اللي عايشين وهنموت فيه".

