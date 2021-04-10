تصريح منسوب لرئيسة إثيوبيا يستفز المصريين (صورة)

انتشرت صورة لقناة عربية مكتوب عليها تصريح منسوب لرئيسة إثيوبيا ساهلي وورك زودي بشأن تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي من المساس بحصّة مصر من مياه النيل.

تبدو في الصورة رئيسة إثيوبيا وقد كتب في أسفل الشاشة "عاجل: رئيسة إثيوبيا: تصريحات السيسي (تجاه إثيوبيا) مجرد فرقعة إعلامية للسيطرة على الغضب الشعبي نحوه خاصة بعد حادثة القطار"، في إشارة إلى حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج في جنوب مصر قبل أسبوعين الذي أسفر عن مقتل 19 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 180 بجروح.

يافضحتى يافضحتى يافرحة طانت ظاظا فيا #ارض_اللوا pic.twitter.com/RTYGRgImBb — اسيرا سورات (@Nm4R7GUVFOQQVR8) April 1, 2021

وهذا التصريح المنسوب لرئيسة إثيوبيا لا صحة له، ولم تنشره قناة الجزيرة كما هو متداول، ولم يُعثر على أثر لتصريح مماثل على أيّ موقع باللغة العربية ذي صدقيّة.

كما تحققت وكالة فرانس برس من صحفييها في إثيوبيا، الذين أكدوا بدورهم أن هذا التصريح "لا أثر له في أي من وسائل الإعلام المحليّة أو على أي موقع إثيوبي يتمتع بمصداقية"

وحصل هذا الخبر، الذي قيل إنّ موقع قناة الجزيرة نشره، على مئات المشاركات والتفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر، منذ بدء انتشاره بتاريخ 31 آذار/مارس الماضي، غداة تصريحات أدلى بها الرئيس المصري حذّر فيها من المساس بحصّة مصر من نهر النيل.

وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم 30 آذار/مارس من المساس بمياه مصر في تعليقه على تطورات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي والذي تخشى القاهرة تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل.

وقال "نحن لا نهدد أحدا ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر (..) وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيّلها أحد".