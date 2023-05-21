تصعيد خطير.. الحكومة الاسرائيلية تجتمع في أنفاق تحت المسجد الأقصى (صور)

بتجاوز خطير للتوتر الموجود في المنطقة، عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعًا للمرة الثانية في تاريخها، تحت المسجد الأقصى في أنفاق حائط البراق بمدينة القدس المحتلة، بهدف المصادقة على مشاريع تهويدية تشمل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية.

صحيفة "معاريف" العبرية أكدت أن حكومة بنيامين نتنياهو عقدت الاجتماع بهذا السياق لتعزيز المشاريع التهويدية في المدينة، بما في ذلك بناء الوحدات الاستيطانية وتشجيع المستوطنين على الاستيطان في الضفة الغربية والقدس.

ويعتبر هذا الاجتماع الثاني من نوعه بعد اجتماع سابق في عام 2017.

ישיבת ממשלה לציון יום ירושלים תתקיים בעוד שעה קלה במנהרות הכותל בירושלים לבקשתו של השר מאיר פרוש. הממשלה תאשר שורה של החלטות שידגישו את ההשקעה הממשלתית בעיר בהיקף של למעלה מ-3 מיליארד ש"ח. pic.twitter.com/1HzIzjYzPD — חזקי ברוך (@HezkeiB) May 21, 2023

وتخطط الحكومة الاسرائيلية أيضًا لتخصيص ميزانية كبيرة للكشف عن الآثار والحفاظ عليها في منطقة القدس الشريف، وتحسين البنية التحتية في المدينة.

كما تم الإعلان أيضًا عن خطة استيطانية جديدة تهدف إلى تشجيع المستوطنين على الاستقرار في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية، وتجنب ترك المنطقة.

התמונה המסורתית של חברי הממשלה במנהרות הכותל pic.twitter.com/OZaOskn9St — חזקי ברוך (@HezkeiB) May 21, 2023

وستصادق الحكومة على مخطط لتشجيع المستوطنين الشباب (18-35 عامًا) على السكن والاستقرار في مدينة القدس المحتلة، وتقدر تكلفته بـ95 مليون شيكل لمدة ثلاث سنوات.

وبحسب المكتب الإحصائي المركزي الإسرائيلي، يُفترض أن هناك أكثر من 18 ألف مهاجر جديد استقروا لأول مرة في مدينة القدس منذ عام 2018، ولكن حوالي 30٪ منهم غادروا المدينة خلال السنوات الخمس الماضية.