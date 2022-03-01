تصفية وحدة شيشانية خاصة تسللت الى كييف لاغتيال زيلنسكي

كشف امين عام مجلس الدفاع والامن الوطني الاوكراني اوليسكي دانيلوف الثلاثاء، عن تصفية وحدة شيشانية خاصة جرى ارسالها الى كييف لاغتيال رئيس البلاد فولودومير زيلنسكي.

وقال دانيلوف في مقابلة تلفزيونية ان الوحدة "التي جاءت لتقتل رئيسنا جرت تصفيتها".

واوضح ان الوحدة ارسلت الى اوكرانيا باوامر من رئيس الشيشان رمضان قديروف، وهو حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واكد دانيلوف الذي كان يتحدث في مقابلة مع قناة 24 الاوكرانية ان بلاده "على علم بالعملية الخاصة التي كان سيتم تنفيذها من قبل وحدة القوات التابعة لقديروف".

وقال ان الجانب الاوكراني "تلقى معلومات من ممثلين لخدمة الامن الفدرالي الروسية ممن لا يريدون ان يكون لهم دور في هذه الحرب الدموية"، مضيفا ان "وحدة قديروف الخاصة التي قدمت لقتل رئيسنا تمت تصفيتها".

واشار الى ان الوحدة كانت قد انقسمت الى مجموعتين وقد جرت مراقبتها عن كثب.

الرئيس الشيشاني رمضان قديروف

وبحسب دانيلوف، فقد تعرضت المجموعة الاولى للابادة فيما اعتقلت المجموعة الثانية.

واكد مجددا "لن نسلم رئيسنا او بلادنا لاحد. هذه ارضنا، اخرجوا منها".

ومع بدء الهجوم العسكري الروسي على بلاده يوم الخميس الماضي، لجأ زيلينسكي الى الاختباء خشية على حياته وحياة اسرته.

وقال في كلمة من مخبأ سري ان روسيا اعتبرته الهدف رقم واحد لقواتها ومطلوب اعتقاله او قتله ثم السيطرة على العاصمة.

مقاتلون شيشان يؤدون الصلاة في غابة قرب كييف



واضاف ان عائلته مهددة من قبل "مجموعات تخريبية" تسللت الى كييف.

قالت تقارير ان فرقة القوات الخاصة الشيشانية "صيادي العمليات" قد جرى نشرها في اوكرانيا بأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف اعتقال او قتل كبار المسؤولين الاوكرانيين.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فقد جرى تزويد اعضاء فرقة الموت الشيشانية باوراق لعب عليها صور وأوصاف المسؤولين الأوكرانيين المطلوب اصطيادهم.

وأضافت أن لجنة التحقيقات الروسية وضعت قائمة باسماء هؤلاء المسؤولين بتهمة ارتكاب "جرائم" والمطلوب الوصول اليهم.

وتابعت أن هناك "أمراً بالقتل" إذا لم يتم احتجاز أولئك المدرجين في قائمة المطلوبين، مع تكهنات بأن أولئك الذين حددتهم موسكو على أنهم "نازيون" سيكونون أيضاً على قائمة المطاردة.

وكانت تقارير اخرى تحدثت عن ان نحو اربعمئة مقاتل مرتزق من مجموعة فاغنر يعملون في كييف باوامر من الكرملين من اجل اغتيال زيلينسكي، وذلك بعدما جرى جلبهم من افريقيا قبل خمسة اسابيع.

ووفقا للتقارير نفسها، فقد اعطيت المجموعة اوامر بالقضاء على حكومة زيلنسكي والعودة الى موسكو لتسلم جوائز مالية مجزية.