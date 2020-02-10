تصفية 35 مسلحا في أفغانستان من بينهم المسؤول عن السلاح الليزري

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الاثنين، تصفية 35 مسلحا من حركة "طالبان"، بينهم المسؤول عن أسلحة الليزر في الحركة.

وقالت الوزارة إن المسلحين تمت تصفيتهم أثناء عملية نفذها الجيش الأفغاني لمكافحة الإرهاب في ولاية بلخ بشمالي البلاد، مضيفة أنه تم توجيه ضربة جوية دقيقة أدت إلى مقتل، محمد غول، المعروف باسم "أبو بكر" والمشرف على السلاح الليزري، كما تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة ومصادرتها.

ويمكن استخدام السلاح الليزري من طرف المسلحين ضد الطيارين لحجب الرؤية من خلال الأشعة التي تبعثها هذه الأسلحة.

وذكرت صحيفة "Business Insider" أن الحكومة الأفغانية أرادت من خلال هذا الإعلان لفت الانتباه إلى أن المسلحين يمتلكون أسلحة ليزرية خطرة.