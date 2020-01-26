تصنيع نسخة جديدة من القمر الصناعي الإيراني "بيام"

أعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، مرتضى براري، عن بدء تصنيع النسخة الجديدة (بيام 2) للقمر الصناعي "بيام " من قبل جامعة "أمير كبير" الصناعية بطهران.

وأشار براري، اليوم الأحد، إلى الموافقة على تصميم وتصنيع القمر الصناعي "بيام 2"، وقال إنه تمت الموافقة في المنظمة الفضائية على تصميم وتصنيع النسخة الجديدة للقمر الصناعي "بيام".

وتم تحديد خصائصها بصورة نهائية وانطلقت اليوم عملية صنع القمر من قبل جامعة "أمير كبير" الصناعية بواسطة فرق بحثية ونخب وعلماء إيرانيين.

وأضاف، لقد حققنا في تصميم القمر الصناعي "بيام 2" تقدما لافتا بحيث أن النسخة الجديدة لا تقاس إطلاقا مع النسخة السابقة.