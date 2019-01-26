تضاؤل حظوظ فوز ترامب بولاية ثانية وازدياد عدد خصومه

الرئيس الجمهوري دونالد ترامب

أعلن عدد كبير من الديمقراطيين عن نيتهم الترشح للرئاسة في الولايات المتحدة، على خلفية الاعتقاد بتضاؤل حظوظ الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الفوز بولاية رئاسية ثانية عام 2020.

ومن بين الشخصيات الديمقراطية التي أبدت رغبتها بالترشح للرئاسة: عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك، كيرستن جيليبراند، وعضو مجلس النواب الأمريكي عن هاواي، تولسي غابارد، وعمدة ساوث بيند (إنديانا)، بيت باتيجيج، وكذلك عمدة سان أنطونيو السابق (تكساس)، جوليان كاسترو، وزير الإسكان والتنمية الحضرية في إدارة باراك أوباما.

كذلك من بين المرشحين المحتملين للرئاسة، نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وعضو الكونغرس السابق، بيتو أورورك، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي، كوري بوكر، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية مينيسوتا، آمي كلوبوشار.

ويعتزم السيناتور اليساري عن ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز، الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2020، حسبما ذكرت يوم الجمعة بوابة أخبار ياهو.

ووفقاً لمصادر ياهو، فإن المشرّع ساندرز، الذي تنافس مع وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون على نيل ترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، تردد لعدة أشهر بشأن مشاركته في الانتخابات القادمة. وقد شجعته نتائج استطلاعات الرأي العام، ولا سيما حقيقة أن العديد من الأمريكيين من أصل إفريقي والمواطنين من أصل إسباني يمكن أن يدعموه في الانتخابات.

ويعتزم ساندرز، الذي هو رسميا سيناتور مستقل، التأهل للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة.

وستعقد الاجتماعات الأولى لنشطاء الحزب خلال الحملة الرئاسية المقبلة في ولاية آيوا في أوائل فبراير 2020. كما سيعقد مؤتمر الحزب الديموقراطي، الذي سيعلن رسمياً اسم مرشح الحزب للرئاسة ، من 13 إلى 16 يوليو 2020. وتتنافس ميامي بيتش (فلوريدا) وميلووكي (ويسكونسن) وهيوستن (تكساس) على حق استضافة المؤتمر. وسيعقد الجمهوريون مؤتمرهم في أغسطس 2020 في تشارلوت بولاية نورث كارولينا.

وستجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ59 في 3 نوفمبر 2020.