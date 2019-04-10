تضارب في النتائج الاولية للانتخابات الإسرائيلية

تضاربت النتائج الاولية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي إذ نشرت كلا من القناة 12 والقناة 13 وقناة كان وصحيفة معاريف نتائج مختلفة، في حين أشار عدد من المحللين إلى أن عملية فرز الأصوات طويلة ومعقدة، وتوقعوا خروج نتائج جديدة لفرز أصوات الناخبين مع منتصف الليل، ولكن النتائج النهائية لن تظهر قبل فجر اليوم الاربعاء.

وأفادت صحيفة” معاريف” أن جميع نتائج الفرز الأولية تشير إلى تقدم حزب(كاحول لافان) الذي يتزعمه بيني غانتس، في حين أكدت القناة 12 أن الحزب قد حصل على 37 مقعدا، أما حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو فقد حصل على 30 مقعدا، وحزب العمل على 6 مقاعد كما حصلت الجبهة والعربية للتغير على 6 مقاعد.

وبثت القناة 13 نتائج مختلفة إذ قالت إن(كاحول لافان) قد حصل على 36 مقعدا، والعمل 7 مقاعد، واشارت إلى الجبهة والعربية للتغير قد حصلت على 7 مقاعد.

وأكدت قناة كان من جهتها أن الجبهة العربية للتغيير قد حصلت على 8 مقاعد في حين حصل (كاحول لافان) على 37 مقعدا، والعمل على 8 مقاعد.

ووصلت نسبة التصويت في البلدات العربية إلى 44% حتى الساعة الثامنة، وفقا لتقديرات الاحزاب العربية في الداخل الفلسطيني، فيما أعلنت لجنة الانتخابات أن النسبة القطرية حتى الساعة السادسة وصلت إلى 52%، ووصلت حتى الساعة الثامنة إلى 61.3% وأن 3.296.250 مارسوا حقهم بالاقتراع من أصل 6.339.279.

وكثفت الاحزاب اليمينية مساعيها إلى إسقاط قائمة عربية على الأقل، في ظل نسب التصويت المنخفضة في المجتمع العربي وعمليات التشويش المستمرة من قبل أنصار اليمين الاستيطاني، سعيًا إلى تعزيز قوة معسكر اليمين

واشتكى المرشحون العرب من سوء التقديرات واستطلاعات الرأى بشأن نسبة فوزهم في الانتخابات، وقال المرشح منصور عباس إن نجاح القائمة الموحدة يقلب المعادلة السياسية بين اليمين واليسار في إسرائيل مؤكدا على ضرورة عدم الاستجابة لدعاوات عدم الذهب إلى صناديق الاقتراع.

ولاحظ المرشح مطانس شحادة أن جميع محاولات اخراج القائمة العربية من الساحة الانتخابية قد فشلت، وأكد ان الشارع العربي قد خرج للتصويت ومنح الدعم للمرشحين.

القدس العربي