تضامنا مع علاء عبدالفتاح.. صحفيات مصريات يبدأن إضرابا عن الطعام

دخلت ثلاث صحفيات مصريات في اضراب مفتوح عن الطعام الاثنين، تضامنا مع الناشط علاء عبد الفتاح الذي توقف عن شرب الماء مع انطلاق قمة المناخ كوب27 الاحد، وذلك في سياق اضراب عن الطعام بدأه في السجن الاسبوع الماضي.

وكتب الصحفيات ايمان عوف ومني وسليم ورشا عزب على فيسبوك قائلات انهن بدأن الاضراب فى مقر نقابة الصحفيين في القاهرة تضامنا مع مع عبدالفتاح و"كل معتقلي الرأي في مصر” الذين تشير تقديرات الى ان عددهم يتجاوز 60 الفا.

وحذرت الصحفيات المضربات من ان الناشط الذي نال الجنسية البريطانية في السجن في نيسان/أبريل من خلال والدته المولودة في بريطانيا "يصارع الموت الآن".

ويمضي عبدالفتاح حكما بالسجن لخمس سنوات بعد ادانته بتهمة “بث أخبار كاذبة”.

وقد تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الذي يحضر قمة المناخ في رسالة الى شقيقة عبدالفتاح السبت، بان يثير قضيته مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وكتب سوناك “أن مشاركة المملكة المتحدة في كوب27 تمثل فرصة جديدة للتطرق إلى قضية شقيقك مع السلطات المصرية”.

وأكد سوناك في رسالته الى سناء سيف ان شقيقها علاء، وهو احد ابرز وجوه ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، يظل أولولية لحكومته باعتباره مواطنا بريطانيا وايضا مدافعا عن حقوق الانسان.

وغداة توقف عبدالفتاج عن شرب الماء الأحد، حذرت منظمة العفو الدولية من أنه “ليس هناك الكثير من الوقت..لاطلاق سراح علاء"، مضيفة انه في حال عدم اطلاق سراحه في غضون 72 ساعة "فإن موته سيكون في كل المناقشات في كوب27".

واشارت المنظمة الى ان السلطات المصرية التي اعادت تفعيل لجنة العفو الرئاسي في نيسان/ابريل الماضي، افرجت منذ ذلك الحين عن عن 766 من اصل 1540 سجين راي.