تضامن صيني مع هواوي.. خذ مكافأة أو تعرض للعقاب!

تعبيرية

في إطار الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، تشجع مئات الشركات الصينية موظفيها على شراء هواتف هواوي Huawei، لدعم هذه الشركة العملاقة في وجه نظيرتها الأمريكية Iphone.

وبعد اعتقال كندا مسؤولة بارزة فيها بناء على طلب الولايات المتحدة، أثيرت موجة من التعاطف مع شركة Huawei في الصين.، حيث قررت العديد من الشركات تقديم دعمًا ماليًا لموظفيها من أجل شراء هواتف Huawei، بينما حذرت شركات أخرى موظفيها من شراء هواتف آيفون iPhone.

وفي شرق الصين، ذكرت شركة "فوشون تكنولوجي" أن نحو 60 من موظفيها البالغ عددهم 200 موظف يستفيدون من دعم مالي بقيمة 100 إلى 500 يوان (15 إلى 29 دولارا) لشراء هواتف Huawei .

في حين ذكرت شركة "شينجدو ار واي دي" لتكنولوجيا المعلومات أنها قدمت لموظفيها دعمًا ماليًا بنسبة 15% إلا أنها رفضت الكشف عن عدد الموظفين الذين استفادوا من هذا العرض.

المديرة المالية لشركة هواوي مينج وانتشو

وهددت إحدى الشركات بمعاقبة موظفيها الذين يشترون هواتف آيفون، بتغريمهم كامل سعر ذلك الهاتف في السوق.

وقالت شركة "مينباد"، مقرها شينزهين، في مذكرة داخلية: "توقفوا عن شركاء المنتجات الأمريكية الخاصة بأجهزة الشركات".

وبدأت موجة المشاعر الوطنية بعد اعتقال "مينج وانتشو"، المديرة المالية لشركة هواوي، في كندا في الأول من ديسمبر/كانون الأول العام الماضي بناء على طلب تسليم أمريكي لاتهام الشركة بخرق العقوبات بتعاملها التجاري مع إيران.

وأفرج عنها بكفالة بانتظار جلسة استماع أمريكية بشأن ترحيلها، وتعيش حاليًا تحت المراقبة في منزل فاخر في فانكوفر.

وأكدت كندا مرارا أن اعتقال مينج ليس سياسيًا، ولكنه يأتي في إطار عملية قضائية تتعلق بمعاهدة ترحيل متبادلة مع واشنطن.

ولكن البعض في الصين يرون أن اعتقال مينج يأتي في إطار مؤامرة ضد شركات التكنولوجيا المتطورة في الصين.

في سياق متصل، أعلنت شركة Huawei، تحقيقها رقمًا قياسيًا في مبيعات هواتفها الذكية خلال عام 2018، وقالت الشركة إنها شحنت هذا العام 200 مليون جهاز من عائلات هواتفها المختلفة، محققة زيادة بلغت 47 مليون جهاز مقارنة بمبيعاتها العام الماضي، التي بلغت 153 مليون هاتف ذكي.