تضامن فلسطيني مع قيادي في حماس بعد اكتشاف تعامل ابنه الثاني مع الاحتلال

البوابة- خاص

شكل الفلسطينيون من جميع التنظيمات جهة تضامن قوية مع القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف بعد ان اعلنت سلطات الاحتلال انها ستبث الليلة مقابلة مع ابنه الذي كان عميلا للاحتلال

#كلنا_ولادك

📹 #فيديو| تجمع المواطنين أمام منزل القيادي في حماس الشيخ حسن يوسف ببلدة بيتونيا دعمًا واسنادًا له pic.twitter.com/az3bVC7AmI — Gpress l غزة برس (@Gazapres) ٢ يوليو ٢٠١٩

والمقابلة هي مع الابن الثاني للشيخ حسن يوسف بعد ان فر ابنه الاول صهيب الى الولايات المتحدة وارتد عن الدين الاسلامي وبات يدعو لان يعيش اليهود بسلام وفق تعبيره

وقالت القناة العبرية 12 إنها ستبث مقابلة مع أحد أبناء القيادي في حركة حماس حسن يوسف، يتحدث فيها عن هروبه من الضفة الغربية إلى إحدى دول جنوب شرق آسيا.

ولم تذكر القناة اسمه، واكتشفت بالإشارة إلى أنه ابن آخر لحسن يوسف غير العميل مصعب الذي كشف قبل عدة سنوات عن ارتباطه بالمخابرات الإسرائيلية.

وفقا للقناة، وعد ابن القيادي يوسف بالكشف عن تفاصيل خطيرة في حركة حماس وغيرها من التنظيمات على حد زعمه .

وفي عام 2010، كشف الابن الأكبر للشيخ يوسف، مصعب، عن ارتباطه بالمخابرات الإسرائيلية وعمله لصالحها لسنوات، وقد تبرأ منه والده حينها.

ويعتبر الشيخ حسن يوسف من أبرز مؤسسي وقيادات حركة حماس، ومن مبعدي مرج الزهور، وقضى في سجون الاحتلال أكثر من 20 عاما.

كم أن كبير يا شيخ حسن .. القيادي في حركة #حماس والأسير في سجون الاحتلال حسن يوسف ينسحب من لقاء سابق عبر الجزيرة مباشر لتواجد الناطق باسم حكومة الاحتلال في ذات اللقاء.#كلنا_ولادك pic.twitter.com/216h3HC3Jy — محمد الداية #فلسطين 🇵🇸 (@MOHAMMEDDDAYA1) ٢ يوليو ٢٠١٩

وما ان اعلنت سلطات الاحتلال عن الامر حتى امطر ابناء الشعب الفلسطيني وغالبيتهم من قيادات حركة فتح مواقع التواصل الاجتماعي برسائل التضامن والتاييد للشيخ والتاكيد على وطنيته وصموده في وجه الاحتلال طوال سنوات الاعتقال وتحول الأمر إلى هبه ووعي شعبي كبير عبر مواقع التواصل كما دعى الغالبية للوقوف امام بيته للتضامن معه