الرئيس الجزائري يصف انفجار بيروت بـ "الفاجعة الكبرى"

وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الانفجار الذي هز ميناء بيروت الثلاثاء مخلفا عشرات القتلى وآلاف الجرحى بـ “الفاجعة الكبرى”، مؤكدا تضامن بلاده مع لبنان ووقوفها إلى جانبه.

وقال تبون في برقية تضامن وتعزية ومواساة بعث بها إلى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون : “تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت هذا المساء وما خلفه من ضحايا وجرحى وخسائر مادية”.

وَأضاف: “أمام هذا المصاب الجلل، أتقدم إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي ومن خلالكم إلى شعبكم الشقيق وإلى أسر الضحايا بأحر التعازي وأصدق التعاطف والتضامن، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهمكم وذويهم الصبر والسلوان ويشمل المصابين بعافيته وشفائه، ويجنب الشعب اللبناني الشقيق كل مكروه”. (د ب أ)