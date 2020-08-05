تضرر سفينة لليونيفيل في انفجار مرفأ بيروت واصابة عدد من أفرادها بجروح بعضها خطيرة

أصدر الناطق الرسمي باسم اليونفيل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) في لبنان أندريا تيننتي بيانا حول الانفجار في بيروت أعلن فيه أنه “نتيجة للانفجار الهائل الذي هز مرفأ بيروت مساء اليوم ، تضررت إحدى سفن اليونيفيل التابعة لقوة اليونيفيل البحرية التي كانت راسية في المرفأ، مما أدى إلى إصابة عدد من أفراد قوات حفظ السلام التابعة للبحرية بجروح – بعضهم إصاباتهم خطيرة”.

وتقوم اليونيفيل بنقل جنود حفظ السلام المصابين إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج الطبي، وفقا للوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية.

كما تقوم اليونيفيل حاليا بتقييم الوضع، بما في ذلك حجم الأثر على أفراد القوة”.

وقال رئيس بعثة اليونيفيل وقائد القوة الجنرال ستيفانو ديل كول: “نقف مع شعب لبنان وحكومته خلال هذه الفترة العصيبة ونقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة والدعم”. (د ب أ)