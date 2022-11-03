تضم ضباطا برتب عالية وموظفين كبار.. تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة

أكد جهاز الامن الوطني في العراق، اعتقال عناصر شبكة من ضباط برتب عالية وموظفين كبار في الدولة، على خلفية تورطهم في تهريب النفط الخام من مدينة البصرة جنوب البلاد.

وكشف الجهاز الأمني، عبر بيان له، أن شبكة التهريب التي تم القبض على عناصرها في البصرة، تعد الأكبر لتهريب النفط في المدينة، وأنها كانت تمارس عمليات التهريب، عبر سرقة النفط من حقل "الزبير".

وأشار البيان، إلى أن الشبكة التي يقودها أحد التجار، وتضم ضباطا برتب عالية وموظفين كبار، كانت تقوم بإحداث الثقوب بخطوط تصدير النفط الخام، ومن ثم تقوم بنقله إلى طريق ترابي لتهريبه.

وقدر البيان، كمية النفط المهربة شهريا، بحوالي 75 مليون لتر، بمعدل يومي من 5 إلى 7 صهاريج بسعة 50 ألف لتر، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال البيان: "إن التحقيقات في عمليات التهريب، وطبيعة عمل الشبكة، لا زالت مستمرة، وأن جميع أقوال المتهمين، قد تم تدوينها"

وأوضح البيان، أن اعتقال العناصر المتورطين بشبكة التهريب، تم وفق مذكرات قبض صادرة عن السلطات القضائية في العراق.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، كان قد وجه أمس الأربعاء، بتعقب شبكات تهريب النفط، والقبض على العصابات المتورطة في ذلك.

وكتب السوداني، على حسابه الشخصي في موقع "تويتر": "وجهنا بتعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت لسرقة حق العراقيين، وبعون الله تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، من تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة".