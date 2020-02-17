تضم 1400 معتقل: الحوثيون يعلنون عن صفقة تبادل اسرى مع التحالف

اعلنت جماعة الحوثي المتمردة في اليمن والمدعومة من ايران التوصل لاتفاق يقضي بإجراء عملية تبادل يفرج بموجبها عن 1400 أسير من الطرفين.

وكشف محمد عبد السلام رئيس وفد الجماعة المتمردة خلال لقاء الأردن برعاية الأمم المتحدة انه : "تنفيذا لاتفاق السويد والتزاما بالمبادئ التي جرى التوافق عليها في ملف الأسرى والمفقودين، تم الاتفاق مؤخرا في لقاء الأردن على إجراء عملية تبادل أسرى بينهم سعوديون وسودانيون".

تنفيذاً لاتفاق السويد والتزاما بالمبادئ التي تم الاتفاق عليها في ملف الأسرى والمفقودين تم الاتفاق مؤخرا في لقاء الأردن برعاية الأمم المتحدة على إجراء عملية تبادل سيتم بموجبها الإفراج عن 1400 أسير بينهم سعوديون وسودانيون . — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) February 16, 2020

ووقع الاتفاق في ختام اجتماع أستمر لـ7 أيام في العاصمة الأردنية عمان، حيث يعتبر "الجولة الثالثة" من المناقشات التي تجريها الـلجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين منذ مشاورات ستوكهولم أواخر عام 2018.

وجددت الأطراف التزامهما بتسهيل تواصل الأسرى والمحتجزين مع ذويهم، كما اتفقت اللجنة على الانعقاد مرة أخرى في نهاية شهر مارس المقبل لمناقشة المزيد من عمليات التبادل.