تضم 6 ملايين أطروحة بحثية: افتتاح مكتبة "محمد بن راشد"

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، افتتاح مكتبة "محمد بن راشد".

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "افتتحنا بحمد الله اليوم (مكتبة محمد بن راشد)، صرح للعلم ومنارة للمعرفة، وتضم ٩ مكتبات تخصصية، وأكثر من مليون كتاب، و6 ملايين أطروحة بحثية، وتكلفت مليار درهم، وهدفنا ترسيخ هويتنا وثقافتنا وفكرنا وصنع مستقبل أجيالنا".



وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة أخرى: "أول وصية من السماء للأرض هي كلمة (إقرأ)، الاقتصاد بحاجة للمعرفة، والسياسة بحاجة للحكمة، والأمم بحاجة للعلم، وكل ذلك موجود في الكتاب، ولدينا اليوم صرح لملايين الكتب نضمن به تطوير مسيرتنا التنموية، وحياة وفكر أجيالنا".