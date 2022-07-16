تطرف إسلامي وتطرف علماني

"وأنت تتحدث عن تطرف بعض الإسلاميين، لا تنس الحديث عن تطرف العلمانيين والملحدين أيضا". هذه العبارة، وإن كانت في ظاهرها متوازنة تسعى لتحقيق العدل في مقاربة مختلف أشكال التطرف، إلا أنها، في الحقيقة، تحمل بين طياتها مغالطة كبيرة (وربما أيضا بعض سوء النية)، حيث تساوي بين تطرف الإسلامي وتطرف العلماني أو الملحد؛ وهما شكلان من التطرف لا وجه للمقارنة بينهما؛ وإن كان التطرف، على العموم، أمرا غير مرغوب فيه.

بداية، نحتاج ربما أن نؤكد، مرة أخرى، الفرق بين العلماني والملحد؛ حيث يخلط الكثيرون بين الاثنين ويتحدثون عن العلمانيين بوصفهم ملحدين أو أعداءً للدين؛ بينما العلماني قد يكون شخصا متدينا مؤمنا، لكنه مقتنع بضرورة الفصل بين الدين كقناعة وممارسة شخصية، وبين القوانين والسياسيات والحياة العامة. كما أن الملحد ليس عدوا للدين بقدر ما هو شخص يأخذ مسافة من التصورات والقناعات الدينية التي لا يؤمن بها.

بعد هذا التوضيح الأساسي، لنعد الآن لحكاية التطرف الإسلامي والتطرف العلماني أو الملحد، ووضعهما، من طرف البعض، على نفس الكفة. الحقيقة أن الفرق بين الاثنين هو كالفرق بين انتقاد فاعل معين أو.. قتله!

التطرف الإسلامي هو، في معظم تجلياته، تطرف عنيف. إن لم يؤدِّ للقتل والإرهاب، فهو يتسبب في الإقصاء وممارسة الاضطهاد على من يختلف عن تصوراته: فرض دفع الجزية على غير المسلمين، السبي، إجبارية الصيام على كل من عرف بانتمائه للإسلام حتى لو كان غير راغب في ذلك (كيف يعرف الشخص بانتمائه للإسلام؟ هل يكفي كونه وُلد لأبوين مسلمين لكي يكون كذلك؟)، فرض الصلاة في بعض المجتمعات، فرض الحجاب أو إساءة معاملة النساء غير المحجبات، فرض بعض القوانين التي تستلهم تفاصيلها من الشريعة، بغض النظر عن قناعات المواطنين في البلدان التي تتبنى تلك القوانين؛ وغير ذلك من الممارسات التي تنتهك اختيارات الأفراد الراشدين و/أو تمارس العنف الجسدي أو النفسي ضدهم.

بالمقابل، فالمتطرف العلماني أو المتطرف الملحد، وهو تطرف مرفوض على أية حال، قد يمارس النقد الحاد أو السخرية اللاذعة، لكنه لا يفرض على غير الملحد أو غير العلماني أن يفطر في رمضان مثلا، أو أن يتوقف عن الصلاة أو الإيمان. لا يفرض ضريبة على المسلمين، لا يفرض شرب المواد الكحولية على غير الراغبين فيها، لا يقتل غير الملحدين وغير العلمانيين..

لذلك، فالمساواة بين تطرف يقتل ويمارس الاضطهاد في حق المختلفين، وبين تطرف يمارس النقد الحاد والسخرية اللاذعة أو القاسية، هي مغالطة عظيمة لا موقع لها من المنطق.

تجليات هذه المقارنات قد نتابعها في الكثير من النقاشات. على سبيل المثال، دار مؤخرا نقاش حول الهوس بالجنس في بعض المؤلفات الإسلامية التي تتطرق للحور العين ووصف أجسادهن ومفاتنهن وأثدائهن، وكيف أن هناك هوسا حقيقيا، لدى عدد من المتبنين للطروحات الإسلامية، بأجساد النساء (حيث يبرر البعض، مثلا، تعدد الزوجات، بكون الرجال لديهم رغبات جنسية أقوى مما لدى النساء، رغم أن هذا الأمر غير صحيح)، وبالحور العين وتفاصيلهن الجسدية.

خلال النقاش، قال البعض إن العلمانيين والإسلاميين يتساوون في هوسهم بأجساد النساء. الحقيقة أن تصريحا كهذا لا يخلو من بعض سوء النية. ببساطة لأن العلماني، حين يكون مهووسا بجسد المرأة، فهو مهووس به كشخص مريض لا يتحكم في غرائزه. لكن، بالمقابل، فليس هناك تنظير "علماني" للهوس الجنسي. ليست هناك مؤلفات وكتب وبرامج تلفزية تشرعن للعلماني هوسه الجنسي وتبرره وتَعِدُه بأجساد جميلة وبِكْر وبأعداد لا متناهية من النساء في حياة أخرى أو في حياته هذه. على النقيض، هناك تنظير إسلامي كثيف للهوس الجنسي لدى الرجال حصريا: كتب بالعشرات عن الجنس في الجنة وعن الحور العين، فتاوى عن الجنس ومضاجعة مِلك اليمين، تفسيرات الفقهاء الجنسية لعدد من الآيات و/أو الأحاديث، شرعنة فقهية للاغتصاب الزوجي باعتبار الجنس حقا تاما للزوج على زوجته، برامج تلفزية و"نقاشات" عن الجنس وتعدد الزوجات، إلخ.

لذلك، فمن الموضوعية ومن الأخلاقيات أن ننتقد التطرف عموما، لأنه ليس شكلا سويا في التعبير عن الاختلاف. لكنه من غير الموضوعي بتاتا ولا من الأخلاقي أن نساوي بين من يقتل ويقصي ويضطهد باسم قناعة دينية ووحي إلهي... وبين من يسخر وينتقد، وإن فعل بشكل قاسي!

سناء العاجي - الحره

