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تطرف داعش ينتقل إلى مخيم ابو الهول للنازحين في سوريا

تطرف داعش ينتقل إلى مخيم ابو الهول للنازحين في سوريا
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