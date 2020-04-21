"تطهير" اعضاء البرلمان اللبناني

استُقبل أعضاء البرلمان اللبناني برش المطهرات لدى وصولهم لحضور جلسة برلمانية، الثلاثاء، تغير مكان إقامتها من مقر البرلمان إلى مسرح للسماح بمسافات التباعد الاجتماعي بين الحاضرين للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقيست درجات الحرارة لأعضاء البرلمان لدى وصولهم إلى قصر اليونسكو وقام رجل يرتدي حلة واقية برش أقدامهم بالمطهر. وكان كثيرون منهم يرتدون الكمامات أثناء إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام.

وجلس رئيس البرلمان، نبيه بري، إلى مكتب على المسرح مع بدء الجلسات التي تستمر ثلاثة أيام.

وسيناقش أعضاء البرلمان مشروعات قوانين منها قانون ينظم زراعة نبات القنب لاستخدامه للأغراض الطبية، وقانون عفو مثير للجدل، واقتراح برفح الحصانة من المحاكمة عن الوزراء.

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