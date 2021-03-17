تطورات على حالة الاسد وزوجته الصحية

تحدثت الرئاسة السورية مجددا عن تطورات الحالة الصحية للرئيس بشار الأسد وعقيلته أسماء المصابان بـ فايروس كورونا وقال المصدر انهما في مرحلة التعافيبعد 9 أيام على إصابتهما

صحة الاسد تعود الى وضعها الطبيعي

وقالت الرئاسة السورية إن "المؤشرات المخبرية والشعاعية المرتبطة بالوضع الصحي لهما تعود بشكل تدريجي إلى قيمها الطبيعية، وهي مُطمئنة بحسب الفريق الطبي الوطني المشرف على علاجهما والذي يؤكد أنهما في مرحلة التعافي".

وأوضحت الرئاسة في بيان عبر حسابتها على مواقع التوصال الاجتماعي أن الأسد وعقيلته "يتابعان أعمالهما خلال فترة قضائهما الحجر الصحي المنزلي، وسيعودان لممارسة عملهما بالشكل الطبيعي بعد انتهاء فترة الحجر، والتأكد من ظهور النتيجة السلبية لمسحة الـ PCR."

وكانت الرئاسة السورية أعلنت قبل 9 أيام أن الأسد وعقيلته أسماء أصيبا بفيروس كورونا، وأكدت في بيان أصدرته وقتها أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة.

بعد مضي تسعة أيام على إصابة الرئيس #الأسد والسيدة #أسماء_الأسد بفيروس كوفيد - 19، تعود المؤشرات المخبرية والشعاعية... تم النشر بواسطة ‏رئاسة الجمهورية العربية السورية‏ في الأربعاء، ١٧ مارس ٢٠٢١

الاسد وزوجته يعملان خلال فترة الحجر

وأضافت الرئاسة أنهما "سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".

وقالت الرئاسة السورية في بيان: "بعد شعورهما بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بفايروس كوفيد - 19، أجرى الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد فحص الـ PCR، وأظهرت النتيجة إصابتهما بالفيروس، علما أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة".

ومنذ ذلك الإعلان سرت شائعات كثيرة حول صحته منها ما يتعلق بنقل الأسد إلى موسكو لتلقي العلاج، وهو ما نفاه قبل أيام السفير السوري لدى روسيا رياض حداد، وأكد أن الأسد "موجود في سوريا"