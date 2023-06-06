تطورات في حادثة الحدود المصرية.. تحقيق استراتيجي للجيش الإسرائيلي

بعد حادثة الهجوم على الحدود المصرية ومقتل ثلاثة جنود إسرائيليين على يد شرطي مصري، يعمل فريق التحقيق الذي يرأسه رئيس الأركان الإسرائيلي هيرزي هاليفي على دراسة مدة الوقت الطويل التي يقضيها الجنود الإسرائيليون في مهام الحراسة على الحدود، حيث تصل في بعض الأحيان إلى 12 ساعة.

كما يناقش الفريق إمكانية تقليص ساعات الحراسة الطويلة، نظرًا لعدم توافق التركيز اللازم لأداء المهمة مع فترات العمل الطويلة، وقد يشير ذلك أيضًا إلى وجود نقص في القوى العاملة

ووفقًا لتقرير القناة العبرية 12، قرر وزير الجيش الإسرائيلي يوئاف جالانت تسليم جثة الشرطي المصري إلى مصر الليلة الماضية. حيث يأتي هذا القرار استنادًا إلى أن التنسيق والتعاون بين البلدين لا يتطلب الاحتفاظ بالجثة.



وتعكس هذه الخطوة تقدمًا في التحقيق الجاري، ومن المقرر تقديم نتائج التحقيق في العملية بالتعاون مع مصر يوم الأربعاء المقبل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن نقل كتيبة من لواء ناحال لتقديم المساعدة في إعادة تأهيل الوحدات الإسرائيلية المتمركزة على الحدود مع مصر.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز القدرات والجاهزية للقوات الإسرائيلية المنتشرة على الحدود وضمان تأمين الحدود بشكل فعال ومستدام. كما يأتي هذا القرار في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين إسرائيل ومصر فيما يتعلق بالأمن الحدودي.

