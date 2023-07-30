تطور خطير في النيجر.. الآلاف يهاجمون سفارة فرنسا ويهتفون لبوتين وروسيا

اندلعت احتجاجات حاشدة اليوم الأحد أمام السفارة الفرنسية في نيامي، عاصمة النيجر، رفضا لقرار باريس تعليق جميع المساعدات التنموية ودعم الميزانية المقدمة إلى البلاد بعد استيلاء عسكريين على السلطة.

وتظاهر آلاف المواطنين حاملين العلم الروسي أمام السفارة الفرنسية ورفعوه عالياً، في تعبير عن تضامنهم مع روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين.

وانتزع بعض المتظاهرين اللوحة التي كانت تحمل عبارة "سفارة فرنسا في النيجر" وقاموا بدحرها، معبِّرين عن غضبهم من قرار باريس وعلاقتهم المتدهورة مع فرنسا.

وهتف المتظاهرون باسم الرئيس بوتين ورفعوا شعارات "تحيا روسيا" و"يعيش بوتين"، بينما هتف البعض الآخر "تسقط فرنسا".

#النيجر 🇳🇪

•تطوّر خطير: مهاجمة سفارة فرنسا🇫🇷



هجوم على السفارة الفرنسية بالنيجر من قبل المتظاهرين.

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بالنسبة للتظاهرات، الذي نظمته حركة (M62) هناك ثأرٌ قديم ضد فرنسا.



ففي العام الماضي اعترضت الحركة قافلة فرنسية رغبة طردها من النيجر، قتلت فرنسا منهم ثلاثة، ورفض بازوم فتح تحقيق pic.twitter.com/G12lmSVpTC — Idriss C. Ayat 🇳🇪 (@AyatIdrissa) July 30, 2023

وفي نفس السياق، ألقى العقيد المقدم أمادو عبد الرحمن، المتحدث باسم اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، كلمة متلفزة أعلن فيها الإطاحة بحكومة الرئيس محمد بازوم الذي انقلب عليه العسكريون واستولوا على السلطة.

وكانت فرنسا قد أعلنت يوم أمس تعليق كل المساعدات التنموية ودعم الميزانية المقدمة إلى النيجر بسبب الانقلاب العسكري. كما دعت فرنسا إلى "العودة الفورية للنظام الدستوري في النيجر والرئيس محمد بازوم المنتخب".

تأتي هذه الاحتجاجات في ظل استمرار التوترات السياسية والأوضاع الداخلية المضطربة في النيجر بعد الانقلاب العسكري الأخير وتعليق العديد من الدول الدولية لمساعداتها الاقتصادية والسياسية للبلاد.

