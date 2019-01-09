تظااهرة حاشدة في رام الله رفضا لقانون الضمان الاجتماعي

شارك آلاف الفلسطينيين الأربعاء، في تظاهرة وسط مدينة رام الله، للتعبير عن رفضهم استجابة لقانون الضمان الاجتماعي.

وطالب المشاركون في الاعتصام الذي دعا اليه "الحراك الموحد" بإلغاء القانون، وليس تعديله.

ورغم هطول الأمطار في رام الله، فقد شارك الآلاف في الفعالية الاحتجاجية، وهم يحملون المظلات.

بدأ الاعتصام بالنشيد الوطني الفلسطيني، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، ثم بدأت الهتافات التي تطالب برحيل الحكومة، وعدم الاعتراف بشرعية الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

ووزع المشاركون في الاعتصام بطاقات عليها أرقام لتحديد عدد المشاركين في الوقفة، ووصل الرقم إلى 10 آلاف مشارك في الوقت الذي لا يزال الحراك من محافظات نابلس وجنين وقلقيلية لم يصل بعد، كرسالة للحكومة التي ترى أن الأعداد لا تتجاوز المئات فقط.

وأعلن الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، اليوم الأربعاء، عن الإضراب الشامل في جميع المؤسسات الخاصة والأهلية يوم 15 كانون الثاني/ يناير الجاري، كأولى خطوات التصعيد رفضا لإدارة الحكومة الظهر لمطالبهم، رغم مرور أكثر من 100 يوم على بدء الاحتجاجات الرافضة للقانون.