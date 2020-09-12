تظاهرات بانتظار نتنياهو في واشنطن الثلاثاء‎

قالت فضائية عبرية، إن عشرات الإسرائيليين سيتظاهرون ضد رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو في واشنطن، الثلاثاء، قبيل توقيعه اتفاق التطبيع مع الإمارات والبحرين.

وأوضحت القناة (12) الخاصة، السبت، أن المتظاهرين أعضاء في حركة الاحتجاج UnXeptable، التي أطلقها ناشطون في سان فرانسيسكو الأمريكية ويبلغ عددهم حاليا أكثر من عشرين خلية في جميع أنحاء العالم.

ويتظاهر أعضاء الحركة كل أسبوع تضامنا مع المحتجين أمام مقر إقامة نتنياهو بالقدس الغربية، مطالبين الأخير بالاستقالة بسبب اتهامه بجرائم جنائية، وإلحاق الضرر الممنهج بمؤسسات الديمقراطية الإسرائيلية، وفق المصدر ذاته.

ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر، يتظاهر آلاف الإسرائيليين أسبوعيا، للمطالبة باستقالة نتنياهو، الذي انطلقت محاكمته في 24 مايو/ أيار الماضي، بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا فساد.

وسيحمل المتظاهرون في واشنطن الثلاثاء لافتات تعبر عن دعمهم لاتفاق التطبيع مع الإمارات والبحرين وتحفظهم في ذات الوقت على التوقيع عليها.

والهدف من التظاهرة وفق منظميها هو “إخبار العالم كله أن الوضع ليس وضعا شرعيا، لأن الاتفاق سيوقعه رئيس وزراء يشغل مهام منصبه خلال اتهامه بارتكاب جرائم جنائية ويهدد مكانة إسرائيل كدولة ديمقراطية”.

وقال المنظمون في بيان :”سنأتي من كل أنحاء الولايات المتحدة والعالم للتأكيد على أن رئيس الوزراء المتهم جنائيا لا يمكنه الاستمرار في منصبه”.

وأضافوا :”بينما نؤيد السلام وتسوية العلاقات مع الإمارات، فإن من غير المعقول لرئيس الوزراء أن يقوم بترتيبات سياسية من تلقاء نفسه، دون استشارة أي مسؤول حكومي آخر، ودون موافقة الحكومة والكنيست”.

والجمعة، أعلنت البحرين، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بذلك بالإمارات التي سبق واتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/آب الماضي.

ومن المتوقع إجراء مراسم توقيع الاتفاقين الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض بحضور نتنياهو ووزيري الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، والبحريني عبد اللطيف الزياني.