تظاهرات جديدة في الهند ضد قانون المواطنة

تظاهر عشرات آلاف الاشخاص الجمعة في الهند احتجاجا على قانون المواطنة الذي أرادته الحكومة القومية الهندوسية ويعتبره معارضوه تمييزيا بحق الهنود المسلمين.

وتظاهر نحو 30 الف شخص في بنغالور (جنوب) وأكثر من 20 الفا في سيليغوري وآلاف في شيناي، كما نظمت تجمعات كبيرة في نيودلهي وغواهاتي ومدن أخرى، وهتف المتظاهرون بشعارات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء ناريندا مودي.

واشتعلت الاحتجاجات في الهند منذ المصادقة على هذا القانون في 11 كانون الاول/ديسمبر، ويسهل القانون الحصول على الجنسية الهندية للاجئين من افغانستان وباكستان وبنغلاديش من غير المسلمين.

ويرى منتقدو القانون أنه يشكل المرحلة الاولى باتجاه استحداث سجل وطني هندي يعتبر كثير من الهنود المسلمين (200 مليون نسمة) أنه قد يحيلهم الى عديمي الجنسية. ولا يملك الكثير من فقراء الهند أية وثيقة تثبت جنسيتهم.

وقضى 27 شخصا على الاقل في التظاهرات في الاسابيع الاخيرة وأصيب مئات في مواجهات مع الشرطة ما أجج غضب السكان.

وقتل 19 من الضحايا في ولاية يوتار برادش (شمال) حيث تتهم الشرطة بالاستخدام المفرط للقوة.

وقال رجل الاعمال نظير احمد خلال تظاهرة بنغالور "يتجمع الهندوس والمسلمون والسيخ في كل مكان للاحتجاج، وسنواصل الاحتجاج حتى الغاء هذا القانون".

وأقسم المتظاهرون في نيودلهي على الاستمرار في "المقاومة كما في هونغ كونغ".

في الاثناء اعتبر وزير الداخلية اميت شاه الجمعة ان القانون ليس تمييزيا وذلك لدى إطلاقه حملة للحزب الحاكم للتصدي ل "التضليل الاعلامي" الذي اتهم أحزاب المعارضة بممارسته.

