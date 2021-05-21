تظاهرات حاشدة في الاردن نصرة لفلسطين

رفع المشاركون رفعوا لافتات كتب عليها "لبيك يا غزة" و"أنا أردني والأقصى مسؤوليتي" و"أهلنا في غزة العزة لن نخذلكم" و"لا تنازل عن كل فلسطين".

شهدت العديد من محافظات الأردن، الجمعة، وقفات مؤيدة لفلسطين، وداعمة للمقاومة ولنتائجها في صد العدوان الإسرائيلي على الأراضي المحتلة.

وأقامت الحركة الإسلامية (الإخوان المسلمين وحزب العمل الإسلامي)، إضافة إلى فعاليات شبابية وحزبية، مهرجان جماهيري في منطقة السويمة المطلة على فلسطين بالبحر الميت تحت شعار "القدس عنوان النصر".

وانتظمت الوقفة أمام ساحة "مسجد الفاروق"، بمشاركة واسعة بلغت تعدادها نحو 10 آلاف.

ورفع المشاركون رفعوا لافتات كتب عليها "لبيك يا غزة" و"أنا أردني والأقصى مسؤوليتي" و"أهلنا في غزة العزة لن نخذلكم" و"لا تنازل عن كل فلسطين".

كما هتفوا: "أبو عبيدة يا مقدام كل الأردن بتحييك (تحييك) وبتبعثلك (ترسل لك) أحلى سلام" و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى" و"إحنا شباب القدس الثائر إحنا أولاد محمد ضيف"، و"لأجل القدس دمنا ثائر وحط السيف قبال السيف".

وأبو عبيدة هو المتحدث باسم "كتاب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الذي عادةً ما يظهر ملثمًا لإصدار البيانات، ومحمد ضيف هو القائد العام للكتائب.

كما أقيم في العاصمة عمان فعاليتان، الأولى أمام المسجد الحسيني وسط البلد، شارك فيها المئات، وأخرى شارك فيها الالاف أمام المسجد الكالوتي قرب سفارة إسرائيل.

وهتف المحتشدون لفلسطين، وطالبوا بطرد السفير الاحتلال من عمان، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، مؤكدين تأييدهم للمقاومة.

كما شهدت العديد من محافظات المملكة فعاليات مماثلة، كما خرج مواطنون بمواكب سيارات، في عدد من المحافظات حاملين أعلام فلسطين، فرحين بالنتائج التي حققتها المقاومة.